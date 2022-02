Dix transferts hivernaux qui font jaser

Le mercato hivernal a été très animé, cette année, dans la MLS, alors que les différents clubs de la ligue se sont mis à pied d'oeuvre afin d'améliorer leur effectif et de réaliser de bonnes affaires. Si celui de l'an dernier a été assez calme, tout le monde ou presque s'est repris en 2022. Pandémie? Quelle pandémie?

Cet hiver, ce sont surtout les départs qui ont marqué les esprits, nouvelle preuve d'un statut en mutation de la MLS sur le marché mondial des transferts, même si certaines arrivées et autres échanges intraligue ont également fait jaser.

Question de se mettre à jour, voici 10 transferts à retenir survenus dans les dernières semaines en MLS en vue de la nouvelle saison, qui s'amorcera à la fin du mois:

*Il est à noter qui si le mercato est terminé dans la plupart des circuits européens, il est encore possible que d'autres transferts, échanges et ententes surviennent en MLS dans les prochains jours.

1- Lorenzo Insigne choisit l'Ontario

Les premiers bruits ont commencé à circuler fin 2021 et si le poisson semblait gros, le Toronto FC, par ses moyens et ses gestes passés, se présentait comme un club capable de réussir un tel coup. La rumeur s'est amplifiée. Puis, c'est arrivé: Lorenzo Insigne, capitaine emblématique de Naples en Serie A, champion de l'Euro 2020 avec l'Italie, est annoncé au TFC. Joie dans la Ville Reine. Déni, effroi et damnation à Montréal.

Mais qu'importe: Insigne, qui est dans la force de l'âge à 30 ans, débarquera en juillet à Toronto où il touchera environ 13 millions $ par saison. C'est un transfert retentissant qui montre que si la MLS allonge les dollars, de gros noms y viennent encore. Ça démontre également que le TFC, après une saison 2021 très difficile, prend les moyens pour retrouver le haut du tableau. L'acquisition subséquente du centre-arrière Carlos Salcedo en provenance des Tigres UANL, au Mexique, est un autre geste fort posé en ce sens. Consolation pour les partisans montréalais: après s'être entraîné avec le TFC pendant quelques temps, Sebastian Giovinco a choisi de rentrer en Italie, faute de pouvoir en arriver à une entente!

2- Pepi est déjà parti

Le jeune attaquant américain Ricardo Pepi, un autre brillant produit de l'académie du FC Dallas, a commencé à déployer tout son talent avec le club texan en 2021, inscrivant 13 buts, dont quelques-uns très beaux, et trois passes décisives en 31 apparitions à seulement 18 ans, se taillant rapidement une place avec l'équipe nationale américaine en plus d'être nommé jeune joueur de l'année en MLS. Il devenait évident que le jeune homme allait attirer l'attention de riches acheteurs et le FC Augsbourg, en première division allemande, a choisi de bouger immédiatement en obtenant ses services dès début janvier en retour de quelque 20 millions $.

C'est une autre très bonne affaire pour le FC Dallas, qui avait aussi empoché des millions, il y a quelques mois, avec les départs de Bryan Reynolds, Tanner Tessman et Reggie Cannon. Le club vient également de prêter le jeune défenseur Justin Che à Hoffenheim, toujours en Allemagne. C'est aussi symptomatique de ce changement d'ère qui continue à s'opérer en MLS, alors que les talents formés dans le circuit nord-américain deviennent de plus en plus prisés par les cadors du soccer mondial. C'est bon pour la réputation, c'est bon pour le niveau de jeu global de la ligue, et c'est bon pour les finances!

En plus, avec une partie de tous ces beaux profits, Dallas s'est offert l'international américain Paul Arriola ainsi que l'attaquant Alan Velasco pour redonner un peu de lustre à son groupe.

3- Crépeau sous le soleil californien

Tranquillement mais sûrement, le gardien québécois Maxime Crépeau se taille une très belle carrière en MLS en plus d'occuper le rôle de substitut au sein d'une équipe nationale qui prend son envol. Après avoir quitté l'Impact, qui l'a formé, en 2018, celui qui a maintenant 27 ans a rapidement fait sa place et sa réputation avec les Whitecaps de Vancouver, accumulant les bonnes performances en plus de réaliser, à l'occasion, des arrêts acrobatiques qui l'ont aidé à se faire remarquer à travers la ligue.

Maintenant, c'est le Los Angeles FC, l'une des équipes les plus en vue de la MLS, qui vient le piger à Vancouver en retour d'un million en argent d'allocation et d'un choix de premier tour au SuperDraft (entre autres). Le gardien voulait quitter Vancouver pour des raisons personnelles qui n'ont pas été précisées. Quoi qu'il en soit, Crépeau est appelé à devenir l'homme de confiance au sein d'un club toujours ambitieux et il devrait consolider son statut parmi les meilleurs gardiens de la ligue. Ce n'est pas rien!

Il est à noter que le LAFC a énormément pigé ailleurs en MLS au cours de l'hiver, obtenant notamment le latéral Ryan Hollingshead (Dallas), le milieu Kellyn Acosta (Colorado) et l'ailier Ismael Tajouri-Shradi (NYC FC).

4- Buchanan en ascension

Brillant depuis deux saisons avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, l'ailier/latéral canadien Tajon Buchanan a été recruté par le Club Bruges, l'un des ténors du championnat belge et habitué de la phase de groupe de la Ligue des champions de l'UEFA, en retour d'une somme avoisinant les sept millions $. Bon, le transfert était connu depuis l'été dernier, mais Buchanan est officiellement passé à Bruges cet hiver, une fois la saison de MLS terminée.

First minutes in JPL! ✔ pic.twitter.com/22RQfrpqGM — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 16, 2022

Après Alphonso Davies il y a trois ans, Buchanan, choisi par le Revolution au SuperDraft de 2019, est un autre ailier explosif canadien qui quitte pour l'Europe dans un gros transfert. Une chose est certaine, le joueur de 22 ans, qui a inscrit huit buts et cinq passes décisives en 2021, est en pleine progression et est notamment en train de s'établir comme l'un des joueurs-clés de l'attaque de l'équipe nationale canadienne. Pourra-t-il s'imposer en Europe? Il a déjà une passe décisive en trois apparitions avec Bruges. Buchanan a les outils et le sens du spectacle. On n'a pas fini de le voir.

5- Les Sounders encore plus forts

C'est désormais une sorte de classique: année après année, les Sounders de Seattle s'imposent comme l'une des équipes de référence en MLS et cela risque d'être encore le cas en 2022. En tout cas, l'attaque du club, qui était déjà redoutable, vient d'ajouter le milieu offensif slovaque Albert Rusnak, qui était joueur autonome après avoir passé cinq solides saisons avec le Real Salt Lake, où il a amassé 41 buts et 39 passes décisives en 140 apparitions.

Rusnak, qui a signé un contrat de deux saisons à titre de joueur désigné avec une troisième année en option, s'ajoute à un effectif qui était déjà bien garni en terme d'armes offensives avec les Nico Lodeiro, Raul Ruidiaz et autres Jordan Morris. Le Slovaque, qui n'a que 27 ans, connaît déjà très bien la MLS et pourra immédiatement aider les Sounders. Ceux-ci seront fort bien armés lorsque s'amorcera leur participation à la Ligue des champions de la CONCACAF dans quelques jours...

6- Le Fire se paie Shaqiri

Le Fire de Chicago y est allé de l'un des coups d'éclats du mercato en mettant la main sur l'international suisse de 30 ans Xherdan Shaqiri, pour qui ils auraient payé sept millions $ à l'Olympique Lyonnais. Le «Messi des Alpes» débarque en MLS après un passage plus ou moins concluant en Ligue 1, où il a amassé deux buts et trois passes décisives en 11 apparitions. Mais Shaqiri, c'est surtout le patron de la sélection suisse, gagnant de la Ligue des champions et de la Premier league avec Liverpool avant de passer à Lyon l'été dernier. C'est un joueur de grande qualité, connu à travers la planète soccer. Il sera évidemment joueur désigné.

Shaqiri répond pour la Suisse -

Ailier très fort techniquement, petit mais trapu, Shaqiri ressemble davantage à un combattant d'arts martiaux mixtes qu'à un joueur de foot. Il allie puissance et finesse et risque d'être l'animateur de l'attaque du Fire, qui devient instantanément plus fort en le comptant dans ses rangs. Le Suisse a assuré qu'il ne venait pas à Chicago en pré-retraite. N'oublions pas que le club a aussi obtenu le solide attaquant Kacper Przybylko dans une transaction avec l'Union de Philadelphie en janvier. Manifestement, Chicago en a marre de flirter avec le fond du classement. On a bien hâte de voir ça.

7- Orlando se remplit les poches, puis réinvestit

Choisi au SuperDraft de 2020, l'attaquant Daryl Dike s'est immédiatement mis en évidence cette année-là avec Orlando City avant d'obtenir un premier prêt du côté de Barnsley l'hiver suivant en deuxième division anglaise (Championship), où il s'est aussi rapidement illustré. Il était dès lors évident qu'Orlando allait devoir vendre les services du puissant avant-centre de 21 ans dans un avenir rapproché. Dike a néanmoins disputé la saison 2021 avec Orlando, inscrivant 10 buts en 18 matchs. Il n'allait pas en disputer une troisième en Floride: le club de deuxième division anglaise West Brom, qui espère remonter en Premier league la saison prochaine, a offert 9,5 millions $ pour Dike cet hiver, une offre qu'Orlando n'a pas pu refuser. Malheureusement, la malchance a rapidement frappé Dike en Angleterre:

The boss has confirmed that Daryl Dike faces eight weeks on the sidelines owing to a muscular injury.



We're all behind you, @DarylDike. 💙🤍 — West Bromwich Albion (@WBA) January 25, 2022

Entre-temps, les «Lions» ne sont cependant pas restés assis sur cette manne bien longtemps: l'organisation a décidé de combler le vide en embauchant notamment le jeune attaquant uruguayen de Penarol Facundo Torres au coût de 7,5 millions $. À 21 ans, Torres a déjà représenté son pays à quelques reprises. Orlando City tient un autre jeune très prometteur.

8- Le bon coup de Renard

Oui, il est déjà presque certain que ce sera un bon coup: le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, s'est montré fort habile en insistant pour obtenir les services du défenseur canadien Alistair Johnston auprès du Nashville SC. Il a fallu quelques offres avant que la formation du Tennessee n'accepte de laisser partir le joueur de 23 ans en retour d'un million en dollars d'allocation.

Est-ce que Johnston en vaut le coup? Tout indique que oui. Devenu un incontournable au sein de la défense de l'équipe nationale canadienne aux côtés de Kamal Miller qu'il retrouve avec le Club de Foot, Johnston respire le sérieux, la confiance et le leadership. C'est un solide joueur. Avec le retour confirmé de Rudy Camacho, le CF Montréal devrait être plutôt bien garni en défense en 2022. Agréable bonus: Johnston a passé une partie de son enfance à Montréal et ne se débrouille pas trop mal en français.

Dispo. médias d'Alistair Johnston -

9- Une star brésilienne débarque chez le Galaxy

Le club l'a confirmé dans les derniers jours: l'international brésilien Douglas Costa, titré avec de grands clubs comme la Juventus et le Bayern Munich, est maintenant un joueur du Galaxy de Los Angeles. Le spectaculaire ailier, capable de brillants gestes techniques, s'amène en Californie en prêt de la Juve pour la première partie de la saison 2022, après quoi il deviendra officiellement un joueur du Galaxy jusqu'à la fin de la campagne 2023.

The #LAGalaxy acquire Brazilian midfielder @DouglasCosta as a Designated Player ⚡️ — LA Galaxy (@LAGalaxy) February 10, 2022

Costa sort d'une saison difficile au Brésil, où la Juventus l'avait prêté au Gremio, son club de jeunesse. Celui-ci a récemment été relégué en deuxième division et Costa devenait dès lors disponible. Le Galaxy s'est précipité, et espère maintenant que Costa retrouvera l'aplomb de ses belles années munichoises aux côtés du Mexicain «Chicharito» Hernandez. À 31 ans, le Brésilien a probablement encore quelques beaux gestes dans le corps. Comptons sur l'entraîneur Greg Vanney pour en tirer le meilleur.

10- Atlanta boucle le plus gros transfert de l'histoire... encore

En dépensant 16 millions $ pour obtenir le milieu de terrain argentin de Velez Sarsfield Thiago Almada, Atlanta United a établi un nouveau record pour un transfert entrant en MLS... après avoir détenu les deux précédents. Almada, c'est donc le dernier grand coup tenté par Atlanta pour retrouver le haut du tableau après les flops relatifs que furent Pity Martinez (parti en Arabie Saoudite) et Ezequiel Barco, qui vient d'être envoyé en prêt à River Plate, en Argentine.

Ce choix ne vient pas sans certains soucis, parce qu'Almada a été mêlé à une affaire d'agression sexuelle au cours de la dernière année, pour laquelle aucune accusation n'aurait cependant été déposée. Almada a aussi été critiqué pour avoir posé un geste présumé raciste lors d'une célébration de but, pour lequel il s'est depuis excusé. Bref, le joueur de 20 ans est enclin aux conneries, en bon français, mais Atlanta United présume sans doute que son talent prendra l'ascendant sur ses mauvais plis: Almada était pisté par de grands clubs anglais avant d'être impliqué dans ces histoires. Nommé joueur désigné, le milieu offensif excelle dans les duels à un contre un et risque de venir pimenter une attaque déjà bien pourvue avec Josef Martinez, qui veut «mourir à Atlanta», et Luiz Araujo. Il est également à noter qu'Atlanta s'est entendu avec le réputé milieu de terrain Ozzie Alonso durant la saison morte.

🎙 "I'm very happy to join Atlanta and I'm going to give my best to the club."



Thiago Almada spoke to the media for the first time since joining Atlanta United. — Atlanta United FC (@ATLUTD) February 10, 2022

Des mentions honorables? Il y en a plusieurs:

Il est impossible de passer sous silence le transfert du gardien du Revolution de la Nouvelle-Angleterre Matt Turner du côté d'Arsenal, en Angleterre, en retour de six millions $, qui pourraient devenir 10 millions $ avec certains bonus, selon le MLSSoccer.com. C'est une sorte d'apothéose pour le portier de 27 ans, nommé gardien de la saison 2021 en MLS en plus d'avoir gagné sa place au sein de l'équipe nationale américaine.

Après avoir été la hantise des partisans du CF Montréal / Impact depuis son arrivée à Toronto en 2015, le gros attaquant américain Jozy Altidore, qui a maintenant 32 ans, déménagera ses pénates en Nouvelle-Angleterre. L'entraîneur des «Revs», Bruce Arena, l'avait essentiellement confirmé vendredi. Bref, Altidore demeure en position de venir faire suer le public montréalais... s'il reste en santé. Autre acquisition d'importance en Nouvelle-Angleterre cet hiver: l'international américain Sebastian Lletget, qui s'amène en provenance du Galaxy.

Les partisans du CF Montréal qui ont regardé le match du 8 août dernier contre D.C. United l'auront remarqué: le jeune latéral américain Kevin Paredes, un produit de l'académie du club de la capitale, est un très bon joueur à seulement 18 ans. Le club de Wolfsburg, en première division allemande, l'a vu aussi et a décidé de payer plus de sept millions $ à D.C. United pour l'obtenir.

🔔 PAREDES ANNOUNCED 🔔



VfL Wolfsburg have completed the signing of Kevin Paredes from American club D.C. United.



Read More: https://t.co/DqbzurJzPa#VfLWolfsburg 🟢⚪️ pic.twitter.com/BfJIoJRI5j — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) January 28, 2022

Un peu comme Paredes, le milieu de terrain américain Cole Bassett est un autre jeune talent formé en MLS qui part tenter sa chance en Europe. Le joueur de 20 ans, qui a fait la fierté des Rapids du Colorado, est maintenant aux Pays-Bas, où il a été prêté pour 18 mois au légendaire club Feyenoord, qui aura ensuite l'option de l'acheter pour un joli montant, à n'en point douter.

Le Galaxy de Los Angeles a mis la main sur un milieu de terrain d'expérience en Marky Delgado en retour de 400 000 $ en argent d'allocation versés au Toronto FC.

C'est également le temps de dire au revoir à deux vétérans de grande qualité qui auront donné de beaux moments aux amateurs de soccer de la MLS: d'abord à Diego Valeri, qui rentre en Argentine après plusieurs belles saisons et une Coupe MLS à Portland, et aussi à ce bon vieux Nani, qui quitte Orlando City pour Venise (!!), en Serie A.

Il vaut aussi la peine de mentionner le transfert avorté du Vénézuélien Darwin Machis vers Charlotte, qui fait ses débuts en MLS cette année. Machis est resté coincé en Espagne en raison de problèmes légaux et ça complique grandement les plans de l'équipe d'expansion en vue de sa saison inaugurale. Machis, un ailier de qualité, devait être joueur désigné. Au moins, le club a pu ajouter l'attaquant international polonais de 25 ans Karol Swiderski, qui a participé au dernier Euro, à titre de joueur désigné un peu plus tôt dans le mercato.

Il y aurait lieu d'en nommer plusieurs autres, comme les départs de Jamiro Monteiro, de Jan Gregus et de Francisco Calvo vers San Jose, celui de Teal Bunbury vers Nashville, l'arrivée d'un nouveau joueur désigné au NYC FC en la personne de Thiago Martins, le départ de l'excellent milieu de terrain du LAFC Eduard Atuesta vers le Brésil ou le retour de DeAndre Yedlin en MLS, mais mentionnons enfin la (très bonne) décision des Timbers de libérer l'ailier péruvien Andy Polo à la suite d'allégations de violence conjugale.

Terminons avec quelques mises à jour au sujet d'anciens de l'Impact/CF Montréal:

Personne n'a oublié le teigneux milieu de terrain brésilien Felipe Martins, qui a bien roulé sa bosse en MLS après avoir quitté Montréal en 2015. Le voilà maintenant au Texas avec l'Austin FC:

Et Felipe n'est pas le seul ancien à se retrouver à Austin: il y a aussi un certain Maxi Urruti, qui a signé un contrat de deux saisons avec l'équipe...

Qui se souvient de l'ailier canadien Raheem Edwards, auteur de quelques matchs pas très convaincants avec l'Impact en 2018? Il est maintenant membre du Galaxy, sa quatrième équipe depuis qu'il a quitté le Québec.

Qu'advient-il du vaccino-récalcitrant Erik Hurtado? Il rempile pour une nouvelle saison à Columbus... tout comme l'ancien gardien de l'Impact Evan Bush!

Finalement, nous avons également eu des nouvelles du gardien Clément «Big Stop» Diop, qui a quitté le CF Montréal l'été dernier: il protègera désormais la cage de l'Inter Miami.

Ça fait le tour! Bonne saison 2022!