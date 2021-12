Le calendrier complet du CF Montréal et de la MLS dévoilé

Les partisans du CF Montréal ont maintenant accès au calendrier de la 27e saison d’existence de la Major League Soccer (MLS) qui s’amorcera, pour la troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, avec une visite chez l’Orlando City SC, le 27 février.

Le circuit Garber a diffusé mercredi l’entièreté du calendrier 2022 et comme il avait été annoncé environ trois semaines auparavant, la campagne s’entamera le dernier samedi de février. Cependant, la formation montréalaise sera en action le lendemain pour ensuite retrouver ses partisans au Stade olympique le 5 mars en accueillant l’Union de Philadelphie.

Chaque club de la MLS disputera 34 rencontres au cours de la saison qui prendra fin le 9 octobre : ce jour-là, le CF Montréal visitera l’Inter Miami CF. À l’image des années précédentes, il jouera assez régulièrement à l’étranger durant les premières semaines. Ainsi, une séquence de quatre parties en sol ennemi - notamment une chez le New York City FC pour commencer cette série - est prévue du 12 mars au 9 avril. Par ailleurs, du 22 mai au 25 juin, la formation québécoise jouera quatre fois de suite au Stade Saputo. Au cours de cette série, il y aura les premières présences à vie du Austin FC et du Charlotte FC dans la métropole québécoise.

Pour ce qui est des rendez-vous avec le Toronto FC, ils sont fixés au 16 juillet et au 4 septembre, respectivement à Montréal et au BMO Field. Contrairement à 2021, davantage de matchs contre des clubs de l’Ouest sont à l’horaire. Cette année, le CF avait disputé seulement deux parties face à des rivaux de cette association, mais cette fois, il en totalisera six.

Tous les duels de l’équipe seront diffusés sur l’une des antennes de TVA Sports.