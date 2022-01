Le transfert record de Paul Arriola officialisé

En payant plus de 2 millions $ pour acquérir l’ailier du D.C. United Paul Arriola, le FC Dallas a réalisé le plus gros transfert intraligue de l’histoire de la Major League Soccer (MLS), mercredi.

Cette transaction faisait l’objet de rumeurs depuis plusieurs jours déjà. L’Américain était l’un des joueurs les plus convoités aux États-Unis, mais également au Mexique.

L’équipe texane a finalement déboursé 2 millions $ en montant d’allocation général et 300 000 $ supplémentaires pourraient s’ajouter aux coffres du D.C. United selon les performances du joueur de 26 ans. De plus, si celui-ci devait rejoindre une équipe à l’extérieur de la MLS, son ancien club recevrait 30 % des profits réalisés par Dallas.

«De voir un athlète comme Paul Arriola venir au FC Dallas est phénoménal. Peu de joueurs ont une fiche de route comme la sienne à 26 ans, a expliqué par voie de communiqué le président Dan Hunt. Il est également un gars incroyable dans le vestiaire. Tu n’es pas le capitaine de l’équipe nationale américaine si tu n’es pas du plus haut calibre et un grand professionnel qui travaille fort et qui a toute l’admiration de ses coéquipiers et du personnel d’entraîneurs.»

Une nouvelle aventure

Arriola a rejoint le D.C. United en 2017 comme joueur désigné. L’ancien de Tijuana, au Mexique, a effectué 89 apparitions en rouge et noir, accumulant 20 buts et 16 passes décisives. Devenu un élément important pour la sélection nationale américaine, il a défendu les couleurs de son pays à 42 reprises.

«Je suis très excité de me joindre au FC Dallas et de lancer ce nouveau chapitre avec ce club. Venir à Dallas est un pas important pour ma carrière et cela contribuera à atteindre mes objectifs professionnels. J’ai hâte de voir quelques visages familiers et de travailler avec mes nouveaux coéquipiers et entraîneurs», a mentionné Arriola dans une déclaration écrite.

L’ailier retrouvera notamment Nico Estevez, qu’il a connu comme instructeur adjoint avec les États-Unis, mais qui a maintenant la tâche de redresser la barre au FC Dallas en tant qu’entraîneur-chef. L’équipe a dû se contenter du 11e rang de l’Association de l’Ouest la saison dernière avec une fiche peu concluante de 7-12-15.