Tajon Buchanan ira en Belgique

Le milieu de terrain canadien de 22 ans Tajon Buchanan a été transféré au Club Bruges KV, a annoncé le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, mardi.

Buchanan complétera toutefois la saison avec le Revolution, dans la Major League Soccer (MLS), avant d’aller évoluer en première division belge. Il a jusqu’ici aidé le club à conserver une fiche de 15-3-4 bonne pour le premier rang du classement général en inscrivant six buts en 17 parties.

C’est toutefois à la Gold Cup qu’il a attiré l’attention. Avec la formation canadienne, il s’est rendu jusqu’en demi-finale, étant ensuite nommé jeune joueur par excellence de la compétition tout en figurant au onze par excellence du tournoi.

«Je suis ravi de franchir cette prochaine étape dans ma carrière et je suis reconnaissant envers le Revolution de m’avoir donné l'opportunité de grandir en tant que joueur et de montrer mes capacités, a réagi Buchanan selon un communiqué du club nord-américain. Je continuerai de tout donner au Revolution cette saison et j’espère terminer mon passage en MLS en soulevant un trophée avec mes coéquipiers.»

En carrière dans la MLS, Buchanan compte huit buts et huit passes décisives en 50 rencontres, dont 28 comme partant.