La fin d’une époque à Portland

Les Timbers de Portland ont permis à leur capitaine Diego Valeri de terminer sa carrière avec son club formateur du Club Atletico Lanus, en Argentine, marquant la fin du parcours en Major League Soccer (MLS) pour l’un des plus grands joueurs de la ligue.

Le transfert du vétéran de 35 ans a été annoncé jeudi. Le milieu de terrain aura passé neuf ans avec les Timbers et a établi au passage des records d’équipe avec 86 buts et 91 passes décisives en MLS. Seul Diego Chara le devance pour les matchs disputés (262) et les départs (230).

Toutes compétitions confondues, Valeri a marqué 100 buts dans l’uniforme vert, inscrivant son dernier face au Los Angeles FC le 22 juillet 2021.

«Il n’y a pas de mots pour décrire ce que Diego Valeri représente pour les Timbers de Portland et la MLS. Il a donné un nouveau sens au titre de joueur désigné et a haussé les standards de la ligue», a expliqué par voie de communiqué l’entraîneur-chef Giovanni Savarese.

«Ce sera un sentiment bizarre de ne pas le voir dans le vestiaire. Mon souhait comme instructeur était de le voir prendre sa retraite avec les Timbers, mais parfois le soccer fonctionne différemment», a ajouté le pilote vénézuélien.

L’Argentin a montré un palmarès remarquable aux États-Unis, étant d’abord nommé «Nouveau venu de l’année» en 2013, puis en étant reconnu comme le meilleur joueur de la ligue en 2017. Il a également fait sa place sur trois équipes de l’année.

Au niveau collectif, le meneur des Timbers a permis à l’équipe de remporter la première Coupe MLS de son histoire en 2015. Portland a aussi mis la main sur le titre de champion du tournoi «La MLS est de retour» en 2020.

Ce ne sont toutefois pas des adieux définitifs à Valeri. Le milieu offensif prendra part à un match spécial entre les Timbers et Lanus au Providence Park en 2023. L’Argentin jouera une demie pour chaque équipe.

Au moment de sa retraite, Valeri deviendra un ambassadeur pour les Timbers.

Un gardien de la MLS courtisé par Arsenal

Matt Turner, élu meilleur gardien de la dernière saison en Major League Soccer (MLS), serait courtisé par le grand club anglais Arsenal, qui aurait soumis une offre au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Selon les informations du site web de la MLS, le club basé à Londres serait prêt à payer aux alentours de 10 millions $ pour acquérir le portier de 27 ans. En 2019, Manchester City avait déboursé un montant semblable pour soutirer le gardien Zach Steffen au Crew de Columbus.

Turner a aidé le Revolution à remporter le Supporter’s Shield, remis à la meilleure équipe en saison régulière, avec un record de 73 points. L’Américain a obtenu 28 départs et n’a accordé que 35 buts. Depuis ses débuts en MLS en 2018, il a réalisé 21 jeux blancs en 97 rencontres.

Appelé en sélection nationale pour la première fois en janvier 2021, Turner a mené les États-Unis au titre de la Gold Cup en étant choisi meilleur gardien de la compétition.