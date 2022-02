Un joueur désigné à New York

Du côté du New York City FC, c’est un défenseur brésilien qu’on a acquis. Thiago Martins a en effet accepté une entente jusqu’à la fin de la saison 2025 de la Major League Soccer (MLS) à titre de joueur désigné.

Martins, 26 ans, jouait en première division japonaise avec le Yokohama F. Marinos.

«Thiago est un défenseur très apprécié qui entre dans les meilleurs moments de sa carrière, a commenté le directeur sportif David Lee. Il a tous les attributs que nous recherchons chez un défenseur et nous pensons qu'il conviendra bien à notre style de jeu et prospérera en MLS.»

Le Toronto FC acquiert un attaquant

Le Toronto FC a ajouté un attaquant à son arsenal offensif en mettant la main sur l’Espagnol Jesus Jimenez, lundi, en vertu d’un contrat de trois ans avec une année d’option.

Jimenez évoluait avec le Górnik Zabrze, en première division polonaise, depuis 2018. Âgé de 28 ans, il a touché la cible 43 fois en 134 matchs avec ce club. À Toronto, il rejoindra Ayo Akinola au sein de la formation de la métropole canadienne.

«Jesus est un attaquant habile qui combine d’excellents déplacements et dribles, a dit l’entraîneur-chef et directeur sportif Bob Bradley dans un communiqué. Il marque des buts et crée des occasions pour ses coéquipiers. Nous sommes impatients de le voir rejoindre notre équipe au camp d'entraînement pendant que nous nous préparons pour la saison.»

L’arrivée de Jimenez semble confirmer le départ de Jozy Altidore, qui devrait être libéré bientôt pour se diriger vers le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. À Toronto, Jimenez rejoindra donc l’attaquant Ayo Akinola chez les «Reds».

Par ailleurs, l’ancien du CF Montréal Felipe Martins a accepté un contrat avec l’Austin FC. Il s’agit d’une entente d’une saison avec une année d’option.