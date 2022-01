Le Toronto FC se trouve un défenseur de choix

Le Toronto FC se serait entendu sur les termes d’un contrat de joueur désigné avec le défenseur central mexicain Carlos Salcedo, vendredi.

Si cette nouvelle d’abord rapportée par le site sportif The Athletic est confirmée, l’arrière de 28 ans effectuerait un retour en Major League Soccer (MLS), lui qui a porté les couleurs du Real Salt Lake et de Chivas USA entre 2013 et 2016. Salcedo a depuis visité les premières divisions italiennes et allemandes avant de retrouver en 2019 son club formateur des Tigres UANL, au Mexique.

Le milieu de terrain Yeferson Soteldo, qui occupait une place de joueur désigné avec Toronto la saison dernière, ferait d’ailleurs le chemin inverse en se joignant aux Tigres. Celui-ci a inscrit trois buts et 10 passes décisives à sa fiche en 24 matchs au Canada.

Régulièrement appelé en sélection nationale, Salcedo est une prise de choix pour les «Reds», qui est la deuxième équipe ayant accordé le plus de buts en MLS en 2021.

D’ici l’arrivée de Lorenzo Insigne en juillet, Toronto devra se débarrasser de l’un de ses contrats de joueurs désignés pour ne pas dépasser la limite de trois imposée par la ligue. Salcedo et le milieu de terrain Alejandro Pozuelo devraient rester, alors que le départ de l’attaquant Jozy Altidore se dessine de mieux en mieux.

Kevin Paredes s’en va outre-mer

Le D.C. United a réalisé le transfert le plus important de son histoire en envoyant l’espoir Kevin Paredes au club de Wolfsburg, en Allemagne, pour la somme de 7,35 millions $.

Le défenseur latéral de 18 ans s’est imposé à Washington en 2021 en obtenant beaucoup de temps de jeu malgré son jeune âge. Il a effectué 24 apparitions en MLS, dont 19 départs, amassant au passage trois buts et une passe décisive.

«Nous ne pourrions être plus fiers et heureux que Kevin puisse poursuivre ses rêves de compétitionner dans une grande ligue comme la Bundesliga allemande, a commenté par voie de communiqué le président des opérations soccer du D.C. United, Dave Kasper. La montée rapide de Kevin de l’académie à la première équipe est une preuve de sa motivation, son talent et son engagement.»

Paredes avait signé son premier contrat dans le circuit Garber en janvier 2020, à l’âge de 16 ans seulement. Il avait fait ses débuts en juillet de la même année, lors du tournoi «La MLS est de retour».

Plus tôt cette semaine, le D.C. United avait fait l’acquisition de l’expérimenté défenseur gauche Brad Smith, qui s’est amené des Sounders de Seattle en retour d’un montant d’allocation général de 750 000 $.