Tajon Buchanan, le nouveau Alphonso Davies?

Le milieu de terrain canadien Tajon Buchanan, du Revolution de la Nouvelle-Angleterre en MLS, reçoit beaucoup d’attention de formations européennes et cela n’est pas sur le point de s’estomper à la suite de son impressionnante performance à la Gold Cup avec le Canada.

L’entraîneur du Revolution, Bruce Arena, a confirmé vendredi que le club avait déjà reçu des offres pour l’Ontarien de 22 ans, qui est en pleine éclosion depuis la deuxième moitié de la saison 2020 en MLS.

Arena sait bien qu’il ne pourra pas retenir Buchanan longtemps, mais il entend garder le joueur jusqu’à la fin de la saison, puisque les «Revs» font une excellente campagne jusqu’ici et peuvent aspirer aux grands honneurs en 2021.

«Nous avons eu des offres, et elles impliquaient d’importants montants d’argent», a-t-il indiqué en entrevue avec une station de radio de la région de Boston.

«J’ai parlé à des clubs de quatre pays différents en Europe qui s’intéressent à lui et à d’autres joueurs de notre équipe aussi, a-t-il ajouté. Les transferts, c’est l’économie de notre sport, mais en ce moment, et je pense que les propriétaires sont d’accord, on veut garder notre équipe ensemble cette année et voir si on peut avoir du succès une fois en éliminatoires.»

Buchanan, un joueur polyvalent, rapide et technique qui évolue principalement dans les couloirs, fait une bonne saison jusqu’ici avec les «Revs», ayant amassé trois buts et trois passes décisives en 12 apparitions.

Celui qui a été choisi au neuvième rang du «SuperDraft» de 2019 a cependant fait monter sa valeur, dernièrement, en s’illustrant avec le Canada à la Gold Cup, alors que l’unifolié a atteint la demi-finale, où il s’est incliné 2-1 devant le Mexique à la suite d’une bataille serrée.

Buchanan, justement, a brillé dans ce match, notamment en inscrivant le seul but du Canada au terme d’une belle manœuvre.

Selon les dernières rumeurs, le RC Lens (France), le FC Augsbourg (Allemagne) et le Club Brugge (Belgique) feraient partie des clubs intéressés à Buchanan. Le réseau TSN a récemment avancé que les montants offerts étaient de «plusieurs millions», ce qui pourrait faire de Buchanan une sorte de nouveau Alphonso Davies. L’ancien des Whitecaps de Vancouver a quitté la MLS pour le Bayern Munich en janvier 2019 contre 11 millions $.