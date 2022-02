Rudy Camacho déjà au travail

Indice plutôt révélateur de son retour chez le CF Montréal, le défenseur Rudy Camacho était présent mardi sur le terrain où s’entraîne l’équipe à Orlando.

Tel que rapporté par Frédérique Guay en avant-midi, l’arrière français a été aperçu en train de peaufiner sa préparation pour la saison 2022, effectuant plusieurs courses en solo sous le soleil. D’ailleurs, la même source avait indiqué la veille que la nouvelle de la réembauche de Camacho pourrait être confirmée dans les heures à venir. L’athlète de 30 ans accepterait un contrat de deux ans dont le salaire serait bien inférieur à celui des dernières saisons, alors qu'il touchait 750 000 $.

L’an passé, il a inscrit trois buts en 31 parties de la Major League Soccer. À la fin novembre, il avait déclaré qu’il poursuivrait sa carrière sous d’autres cieux.

Zachary Brault-Guillard rejoint la formation canadienne

Le défenseur Zachary Brault-Guillard a été sélectionné mardi par l’équipe nationale canadienne en prévision du prochain match de qualification de l’équipe pour la Coupe du monde de la FIFA au Qatar en 2022.

Ainsi, il sera disponible pour le duel contre le Salvador mercredi à l’Estadio Cuscatlán. Le joueur de 23 ans était d’ailleurs absent à l’entraînement du CF Montréal la veille. Brault-Guillard a disputé cinq matchs avec l’équipe nationale, faisant ses débuts le 16 octobre 2018 lors d’un match de qualification de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Le Canada débarquera au Salvador après deux victoires consécutives contre le Honduras et les États-Unis. Invaincu dans la phase finale de qualification, il se retrouve en tête du groupe de la CONCACAF avec six victoires et quatre matchs nuls.

-Par ailleurs, le CF Montréal a accordé un essai professionnel au gardien canadien Matthew Nogueira.