CF Montréal : cinq nouveaux venus à découvrir

Le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, n’a pas chômé au cours de la dernière saison morte.

Au total, ce sont neuf nouveaux joueurs qui ont été ajoutés à l’effectif depuis décembre, par transfert, prêt ou transaction avec une autre équipe de la MLS. Il y en a aussi dix qui ont quitté.

En comptant les quelques joueurs ajoutés au cours de l’automne 2020, qui ont peu joué jusqu’ici, cela fait près d’une douzaine de nouveaux noms que les partisans de l’équipe devront apprendre dans les prochains mois.

Pour commencer à démêler le tout, voici cinq d’entre eux :

Kamal Miller (#3), défenseur, acquis d’Austin en marge du repêchage d’expansion

On n’entend que du bien de ce défenseur central canadien, qui peut également jouer sur le flanc gauche. Le joueur de 24 ans, qui est gaucher, a été acquis d’Austin en décembre, tout de suite après que le club texan l’ait obtenu au repêchage d’expansion. Le jeune homme, qui a 28 apparitions au compteur en MLS avec Orlando City, viendra renforcer et rajeunir une défense qui a souvent été aux abois en 2020.

Et il est déjà un international canadien! Il est d’ailleurs très heureux d’être rentré au pays et de défendre les couleurs d’une formation canadienne. Manifestement, sa présence se fait déjà sentir au sein du groupe, puisqu'il a été nommé parmi les trois capitaines de l'équipe!

Crédit photo : Courtoisie MLS/CF Montréal

Aljaz «Kiki» Struna (#24), défenseur central, acquis du Dynamo dans une transaction

Le Slovène de 30 ans débarque à Montréal dans une transaction qui a envoyé le spectaculairement improductif Maxi Urruti à Houston. Struna sort d’une bonne et d’une mauvaise saison à Houston et le club texan, pour des raisons obscures, n’en voulait plus.

L’arrière de 6’2’’, qui a aussi une solide expérience du soccer italien, viendra servir de «grand frère» au groupe de défenseurs assez jeune du club montréalais. Après le départ de Rod Fanni, il fallait trouver un joueur ayant le profil de Struna. Olivier Renard a fait d’une pierre trois coups : il a fait une économie d’argent, il a acquis un vétéran et il s’est débarrassé d’Urruti et de son révoltant contrat. En espérant que le défenseur ait du bon soccer dans le corps pour 2021!

Crédit photo : Courtoisie MLS/CF Montréal

Bjorn Johnsen (#9), attaquant, transfert en provenance d’Ulsan Hyundai (Corée du Sud)

À 29 ans, ce longiligne attaquant norvégien né aux États-Unis s’est déjà beaucoup promené, étant notamment passé par le Portugal et les Pays-Bas avant la Corée et la MLS.

Johnsen, un joueur que Renard surveillait depuis un certain temps déjà, a un profil d’attaquant à la fois puissant et technique qui a longtemps fait défaut au Club de Foot, à l’exception du passage de Didier Drogba en 2015 et 2016. Un joueur que l’international norvégien admire particulièrement, d’ailleurs.

Le nouveau numéro 9 du club a marqué sa part de buts aux Pays-Bas, il y a quelques années, et a fort bien paru dernièrement avec Ulsan Hyundai avant de s’amener à Montréal.

«J’arrive ici avec tout à prouver et une place à gagner, expliquait-il, après son embauche. Je trouve ça excitant. J’ai 29 ans, je ne suis pas vieux, mais j’ai de l’expérience. Je sais qu’il y a de la pression et je n’ai aucun problème avec ça, je ne me défilerai jamais.»

Crédit photo : Photo AFP

Joaquin Torres (#18), ailier, arrive en prêt de Newell’s Old Boys (Argentine)

La carrière de Torres stagnait un peu au sein de Newell’s et Renard a vu une occasion de mettre la main sur l’ailier de 24 ans en février. L’Argentin, un joueur fougueux, dribleur, qui adore couper dans l’axe, a lui aussi un profil plutôt rare au sein de l’effectif.

«Mon style de jeu convient à la MLS parce que je suis bon à un contre un et que je suis à l’aise pour couper d’un côté à l’autre», expliquait-il lors de son premier point de presse montréalais.

Torres revient d’un prêt plus ou moins réussi en Grèce et veut se relancer. La MLS permet désormais à des joueurs de son profil d’atteindre cet objectif. Voyons voir s’il se révélera à Montréal.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Mustafa Kizza, défenseur latéral, arrivé l’autonome dernier, transfert en provenance de Kampala CC (Ouganda)

Kizza n’est pas réellement un nouveau joueur, mais il est arrivé tard dans la saison, l’automne dernier, et n’a que trois présences au compteur avec le club. Il vaut la peine d’en parler parce que défenseur latéral de 21 ans a des allures de belle trouvaille pour le club montréalais.

Le club aimait attaquer à partir des côtés, la saison dernière, et le jeune Zachary Brault-Guillard faisait déjà fort bien à ce chapitre dans le couloir droit. Kizza vient maintenant offrir la même option du côté gauche.

Bjorn Johnsen fera mieux de se tenir prêt. L’attaquant devrait recevoir un bon nombre de centres de qualité, cette saison, de la part de «ZBG» et Kizza.

Crédit photo : Mitchell Layton-USA TODAY Sports

Mentions honorables

Il fallait n’en choisir que cinq, mais cela n’enlève rien aux autres.

Djordje Mihailovic, acquis du Fire de Chicago en retour de gros montants d’allocations, est un milieu offensif très, très prometteur.

Ahmed Hamdi, un autre milieu offensif, débarque de l’Égypte en prêt et personne ne le connaît. C’est une véritable curiosité, mais Renard ne l’a sans doute pas identifié pour rien...

Sunusi Ibrahim, un Nigérian, n’a que 18 ans, mais il a montré de belles choses au camp. Un ailier trapu et combattif, rapide et puissant, Ibrahim plaît déjà et risque d’être un as intéressant dans la manche de l’entraîneur Wilfried Nancy.

Erik Hurtado (photo principale), une acquisition sobre, a une bonne expérience de la MLS et ajoute une belle profondeur au poste d’attaquant. Il a aussi marqué un but de feu, la saison dernière, avec le Sporting de Kansas City.

Zorhan Bassong, jeune international canadien, arrive de Belgique et il peut jouer au poste de défenseur latéral et ce, des deux côtés. Un peu de compétition pour Brault-Guillard et Kizza, notamment.

Salutations également aux jeunes produits de l’académie que son Nathan Saliba, Sean Rea, Jean-Aniel Assi, Tomas Giraldo, Rida Zouhir et Keesean Ferdinand. Ils ont tous signé leur premier contrat professionnel dans la dernière année et certains, selon notre collègue Patrice Bernier, font très belle figure au camp d’entraînement.