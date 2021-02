Le CF Montréal passe encore à l'action

Le CF Montréal a acquis le milieu de terrain Ahmed Hamdi par le biais d’un prêt du club égyptien El Gouna FC pour la saison 2021.

Ainsi, l’organisation montréalaise a poursuivi son magasinage en prévision de la prochaine campagne. Plus tôt en journée, elle avait confirmé un prêt similaire concernant Joaquin Torres, qui arrivera en provenance du Newell’s Old Boys, en Argentine. Dans les deux cas, l’entente inclut une option d’achat du joueur.

«Nous sommes très contents de l’arrivée de ce jeune international U23, a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, par voie de communiqué à propos de Hamdi. C'est un joueur aux qualités offensives qui peut jouer comme milieu de terrain "box-to-box" ou plus haut comme milieu offensif. Il est très habile techniquement et est capable de faire cette dernière passe décisive. On espère qu'il va prouver ce qu’on a vu en lui pour le garder avec nous pour plusieurs années.»

Après avoir joué avec l’équipe des moins de 23 ans d’El Ahly du Caire, Hamdi a officiellement rejoint l’équipe première en 2018, récoltant deux buts et trois passes décisives en 18 matchs. Il a ensuite été prêté à l’El Gouna FC pour la saison 2019, avant d’y être transféré le 17 septembre 2019, récoltant un total de sept buts et trois mentions d’aide en 42 matchs de la première ligue égyptienne. Cette saison, il a marqué deux buts en quatre matchs, en janvier dernier.