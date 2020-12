Kamal Miller avait déjà de l’intérêt pour l’Impact

Des larmes de joie ont marqué l’annonce que l’Impact de Montréal avait faite, mercredi, en obtenant le défenseur canadien Kamal Miller mercredi. Originaire de Toronto, l’ancien de l’Orlando City SC est heureux et fier de pouvoir défendre les couleurs d’un club de sa contrée natale.

Miller a d’abord été sélectionné par l’Austin FC, qui effectuera ses débuts en Major League Soccer en 2021, avant que Montréal ne conclue une transaction avec celui-ci pour mettre la main sur le joueur de 23 ans.

«Je savais qu’il y avait une chance que je bouge lors du repêchage d’expansion et quand j’ai su que l’Impact était intéressé, j’étais très heureux, a mentionné Miller en vidéoconférence, jeudi. Je serai plus près de la maison et je jouerai dans une équipe pour laquelle j’avais de l’intérêt et que j’ai beaucoup vu jouer, venant de Toronto.»

Voyez le point de presse complet en vidéo principale.

«Je regardais le repêchage et quand mon nom a été annoncé, et surtout après l’échange, il y a eu des larmes de joie de mes parents et de ma sœur. Ils sont contents que je sois de retour à la maison», a raconté Miller, qui est aussi passé par l’Université Syracuse.

Défenseur latéral à Orlando, il pourrait être utilisé dans l’axe par Thierry Henry en 2021. Vétéran de deux saisons, il cherche surtout à regagner du temps de jeu, lui qui a été moins utilisé depuis l’arrivée de l’entraîneur Oscar Pareja à Orlando.