Canadiens : 25 moments divertissants en 2022-2023

Les Canadiens de Montréal cuvée 2022-2023 n’allaient jamais offrir de grandes réjouissances à leurs partisans en termes de victoires, mais ils ont su, à plusieurs reprises au cours de cette campagne, trouver le moyen de garder leur public intéressé.

Au cœur d’un véritable «tanking» généralement accepté au sein des partisans, c’est tout de même la moindre des choses.

Malgré les blessures à répétition et les trop nombreuses défaites, donc, il y a eu quelques bons moments qui ont rendu cette saison un peu plus douce. Qui ont aussi permis, parfois, de prendre la mesure de la progression de cette équipe, qui est définitivement en route vers des jours meilleurs.

En voici 25, sans ordre particulier :

Josh Anderson joue les héros au premier match

À l’aube de la saison, il était entendu, autant chez les spécialistes que les partisans, que le Tricolore allait connaître une autre année compliquée, riche en défaites, afin de poursuivre une nécessaire reconstruction qui passe notamment par le repêchage. Dans ce contexte, le but tardif inscrit par Josh Anderson pour donner la victoire au CH lors du premier match de la campagne, contre les Leafs de surcroît, avait de quoi donner un petit velours.

anderson 4-3 -

Kirby Dach «salue» ses anciens partisans à Chicago

Le CH traversait l’une de ses séquences décentes de la saison lorsqu’il a affronté les Blackhawks à Chicago, le 25 novembre. La rencontre s’est terminée en fusillade, et disons que Kirby Dach, qui revoyait ses anciens partisans pour la première fois, s’est fait plaisir en «saluant» le public après avoir inscrit le but vainqueur pour le CH...

Les Canadiens parfaits en tirs de barrage -

Alex Belzile fait sourire tous les partisans

L’attaquant québécois Alex Belzile, exemple de résilience dans le hockey professionnel, a inscrit son premier but dans la LNH le 12 février dernier à 31 ans, contre les Oilers. Nul besoin de dire que le public du Centre Bell a chaudement applaudi le gaillard de Saint-Éloi, qui réalisait «un rêve de p’tit gars».

Belzile marque son premier but dans la LNH à 31 ans! -

Un match de fous à Vancouver

La LNH actuelle offre beaucoup plus de jeu offensif qu’il y a dix ou vingt ans et le match du 5 décembre entre le CH et les Canucks, à Vancouver, en est un impressionnant exemple. En fait, cette victoire de 7-6 des Canucks rappelait même les années 80, décennie de tous les excès dans le hockey professionnel : le CH a d’abord pris les devants 4-0 avant de voir Vancouver remonter et prendre l’avantage 5-4 en milieu de troisième période. Montréal a réussi à se redonner les devants 6-5 quelques minutes plus tard, avant de s’effondrer de nouveau pour finalement perdre en prolongation. Les partisans étaient sans doute déçus de voir le CH échapper ce match, mais qui s’est ennuyé en le regardant?

Canadiens vs Canucks 5 décembre 2022 -

Chapeau, «RHP»!

Le seul bon côté de la prolifération de blessures en 2022-2023 est la quantité d’opportunités qu’elles ont données à une variété de joueurs qui évoluaient dans l’ombre. L’attaquant Rafaël Harvey-Pinard est sans doute celui qui en a le plus profité en récoltant 14 buts et 20 points en 34 matchs pour essentiellement se gagner une place avec l’équipe en vue de la prochaine saison. Le point d’orgue de cette séquence fut le tour du chapeau qu’il a inscrit en une seule période, le 25 mars, dans une victoire décisive contre les Blue Jackets :

But de Rafaël Harvey-Pinard -

Un 11e but pour Harvey-Pinard -

Tour du chapeau pour Harvey-Pinard! -

Retour à Calgary réussi pour Monahan

Le vétéran Sean Monahan a offert du jeu très intéressant au CH avant de se retrouver définitivement sur le carreau à partir de la mi-décembre. Le moment le plus satisfaisant, pour lui, fut sans doute le match du 1er décembre à Calgary, disputé devant le public qui l’avait vu évoluer lors des neuf saisons précédentes. Motivé à bien faire quelques mois après avoir été échangé par les Flames, Monahan a récolté deux mentions d’aide dans une victoire de 2-1. Le patineur de 28 ans a joué deux autres matchs par la suite, les derniers de sa saison 2022-2023.

Canadiens vs Flames 1er décembre 2022 -

Un but des années 1980 pour Gurianov

L’attaquant russe Denis Gurianov, acquis des Stars en retour d’Evgenii Dadonov en février, n’a pas prouvé grand-chose lors de son passage avec le CH, si ce n’est que le club n’a pas trop intérêt à conserver ses services pour la prochaine saison. L’ailier de 26 ans a néanmoins marqué un très beau premier but avec l’équipe, le 2 mars contre les Kings, à l’aide d’une frappe tout droit sortie des années 1980. Le genre de jeu qui laisse entrevoir les qualités que Gurianov peine à faire parler de façon régulière.

But Gurianov 3-2 -

Xhekaj et Slafkovsky annoncent leurs couleurs

Surveillés de près par les partisans de l’équipe pour des raisons bien différentes, les jeunes Juraj Slafkovsky et Arber Xhekaj se sont mis en évidence pour la première fois lors du cinquième match de la saison, le 20 octobre contre les Coyotes de l’Arizona. Slafkovsky, premier choix au total du dernier repêchage, a enfin «ouvert son compteur» dans la LNH grâce à un tir vif, tandis que Xhekaj s’est fait remarquer à la grandeur de la LNH en offrant une correction bien méritée au robuste Zach Kassian. Le lendemain, il n’était question que de ça à Montréal :

Slafkovsky marque son premier but dans la LNH! -

Xhekaj sert une correction à Kassian! -

Matheson met fin à une malédiction

Les fameux chandails bleu poudre portés occasionnellement par les Canadiens, en cours de saison, ont divisé le public : certains l’ont bien aimé, voire acheté, d’autres y voyaient une inacceptable abomination. Sur la glace, toutefois, le verdict semblait clair : il portait malchance à l’équipe, qui trouvait toujours le moyen de perdre lorsqu’elle le revêtait... sauf lors du match du 11 février, contre les Islanders. C'est un but de Mike Matheson en prolongation qui est venu conjurer le mauvais sort.

Matheson met fin à la malédiction -

Un premier but pour Guhle

Impressionnant à sa première saison dans la LNH lorsqu’il était en santé, le jeune défenseur Kaiden Guhle a obtenu son premier but le 27 octobre à Buffalo, dans un gain de 3-2 contre les Sabres. Guhle risque d’être un rouage très important de la défense montréalaise au cours des prochaines saisons.

But Guhle -

Le but à la «Roadrunner» d’Anthony Richard

L’attaquant québécois Anthony Richard a assez bien paru lorsqu’il a été rappelé par le CH en cours de saison. Le patineur de 26 ans en a profité pour inscrire un fort beau premier but dans la LNH en décembre et en a ajouté deux autres lors d’un rappel en mars. L’un d’eux fit la différence dans un gain contre les Penguins, un but qui rappelait... Yvan Cournoyer. Sans blague!

Anthony Richard marque son 2e but dans la LNH -

Joel Edmundson venge Mike Hoffman

L’attaquant des Bruins A.J. Greer s’est fait plusieurs ennemis en bleu-blanc-rouge, le soir du 23 mars, lorsqu’il a asséné un double-échec assez gratuit au visage de Mike Hoffman. L’ailier du CH en était ressorti très amoché et pourtant, Greer n’a eu droit qu’à un petit match de suspension en guise de réprimande. Une décision qui a frustré Hoffman, ses coéquipiers et les partisans de l’équipe. Lorsque les Bruins sont passés au Centre Bell pour clore le calendrier régulier, Greer était attendu. C’est Joel Edmundson, mieux équipé qu’Hoffman en matière d’arrangement de portrait, qui a fini par se ruer sur Greer en fin de rencontre. L’arrière manitobain en a profité pour placer une longue et puissance droite en plein visage de Greer, envoyant valser son casque au passage. Mike Hoffman était vengé.

Edmundson jette les gants devant Greer -

Le triplé de «D-VO»

L’attaquant Christian Dvorak n’a pas été très lumineux depuis son arrivée avec le CH, mais il s'est soudainement allumé comme un sapin de Noël, le 29 octobre, lorsqu’il a inscrit un tour du chapeau en troisième période dans une victoire de 7-4 contre les Blues à St. Louis. Il s’agissait des trois premiers buts de sa saison. Il lui a fallu neuf matchs pour en marquer un autre, mais ce soir-là, Dvorak était le plus fort.

Un premier but cette saison pour Dvorak -

Dvorak en ajoute un 2e -

Dvorak enfile son 3e du match à St. Louis -

Les «flashs» de Juraj

Premier choix au total au repêchage de 2022, Juraj Slafkovsky a connu des débuts somme toute timides dans la LNH. Le Slovaque a dû s’habituer à la dure au rythme de la grande ligue en encaissant plusieurs mises en échec percutantes, mais il a aussi, à certains moments, laissé parler les qualités qui ont amené le CH à le repêcher si haut. «Slaf» a connu une campagne écourtée par une blessure à un genou, mais la suite de sa progression sera intéressante à suivre dès le prochain camp d’entraînement.

Juraj Slafkovsky sert une clinique aux Flames! -

BUT SLAFKOVSKY 6-4 -

«Tiger» Pezzetta

Toujours disponible pour mettre du piquant dans un match, Michael Pezzetta compense son talent limité par son impétuosité et un certain sens du spectacle. En 2022-2023, le patineur ontarien a livré des combats improbables, marqué quelques buts et fait rigoler le public, en particulier le soir du 27 mars à Buffalo, où il s’est offert une célébration à la Tiger Williams après avoir marqué le but gagnant de tirs de barrage. Les joueurs des Sabres n’ont pas aimé? Quel dommage.

But gagnant Pezzetta -

La montée en puissance de Matheson

Tout indique que Kent Hughes a réussi un coup de maître, l’été dernier, en refilant Jeff Petry et Ryan Poehling aux Penguins en retour du défenseur québécois Michael Matheson. Après un faux départ lié aux blessures, l’arrière de 29 ans a pris son envol dans les derniers mois de la saison, démontrant un flair offensif intéressant, tirant aussi avantage de son coup de patin fluide pour réaliser plusieurs belles pièces de jeu en zone adverse. S’il parvient à garder la santé, Matheson sera un membre important de la brigade défensive montréalaise pour encore quelques saisons.

But Matheson 1-1 -

Quel but de Matheson! -

Matheson -

Un nouveau «shérif» en ville

Arber Xhekaj n’a pas fait qu’humilier Zack Kassian. Le robuste arrière recrue s’est rapidement fait un nom à travers la LNH en ne refusant aucune invitation avant de se blesser bêtement dans un combat avec le Québécois des Oilers Vincent Desharnais. Xhekaj a notamment servi une boîte de petits beignes au robuste Pat Maroon, du Lightning, qui avait précédemment l’habitude de faire ce qu’il voulait contre le CH. Il a aussi fait reculer Brady Tkachuk, habituellement prompt à sauter sur ses opposants. Les partisans de l’équipe ont hâte de revoir Xhekaj, auteur de cinq buts en 2022-2023, de retour en santé la saison prochaine.

XHEKAJ -

Brady Tkachuk a peur d'Arber Xhekaj -

Improbable premier but pour Condotta

Rappelé en toute fin de saison du Rocket essentiellement pour saluer ses efforts à Laval, Lucas Condotta n’a joué qu’un petit match, le dernier de la saison contre les Bruins, mais il a trouvé le moyen d’en profiter pour marquer son premier but dans la LNH, tôt dans la rencontre. Tout énervé après son but, Condotta a fait sourire tout le monde par son enthousiasme.

Condotta marque dès sa première présence -

Le triplé d’un talent rare

Le CH n’a remporté qu’un seul des huit derniers matchs de sa saison, et ce fut grâce à l’effort inhabituel de Joel Armia, auteur d’un triplé dans une victoire de 6-2 contre les Capitals le 6 avril. Démontrant que son tir n’est pas trop mal lorsqu’il daigne l’utiliser, le costaud joueur finlandais a fait mal paraître le gardien des Capitals à deux reprises avant de finir le travail dans un filet désert.

Les trois buts de Joel Armia -

Caufield fait exploser le Centre Bell

Cole Caufield a inscrit 26 buts en 46 matchs avant de stopper sa saison afin de subir une opération à une épaule, et si plusieurs de ces buts lui ont valu de riches applaudissements, jamais il n’a fait lever le Centre Bell autant que le soir du 19 novembre, lorsqu’il a créé l’égalité contre les Flyers avec trois secondes à jouer en temps régulier. Le CH bourdonnait lourdement dans le territoire et Caufield, positionné à son endroit habituel, a réussi à enfiler l’aiguille sur une belle passe de l’inévitable Nick Suzuki. Montréal l’a finalement emporté en tirs de barrage dans ce qui aura été l’une des meilleures soirées de la saison à domicile.

Cole Caufield soulève le Centre Bell avec un but avec moins de 3 secondes à jouer - 19 novembre 2022 -

Lehkonen salué par le public... après son but contre le CH

Manifestement, le public montréalais a conservé une bonne opinion de l’ancien attaquant du CH Artturi Lehkonen, échangé au Colorado lors de la saison 2021-2022. Souvent, les anciens joueurs de l’équipe, qu’ils étaient aimés du public ou non, doivent essuyer des huées lorsqu’ils reviennent jouer au Centre Bell sous leurs nouvelles couleurs. Lehkonen n’a pas eu droit à ça. Mieux encore : lorsqu’il a marqué contre le CH avec l’Avalanche, le 13 mars, les partisans de l’équipe n’ont pas hésité à l’applaudir. Il est plutôt rare, voire impossible, que le public du Centre Bell applaudisse un but de l’équipe visiteuse. C’est un genre d’exploit pour Lehkonen!

Le Centre Bell célèbre le but de Lehkonen! -

L’émergence de Kirby Dach

Acquis au repêchage dans une importante transaction, Kirby Dach était alors rempli de promesses qu’il n’avait pas encore eu le temps d’honorer dans la grande ligue. Il n’a pas décollé immédiatement avec le CH, mais après de bons moments à l’aile aux côtés de Suzuki et Caufield, Dach a réussi à s’imposer au centre, devenant ce genre de joueur qui rendait ses ailiers meilleurs. Son doublé contre les Bruins, le 24 janvier, a démontré que l’Albertain était capable de sortir son meilleur jeu contre les puissances de la ligue. Rien ne semble faire bien peur à Dach, d’un naturel confiant et tranquille. S’il poursuit sa progression, il sera tout un attaquant pour le CH dans les prochaines saisons. Oh, et quand il se fâche...

Kirby Dach ouvre la marque -

Dach ramène tout le monde à la case départ -

Kirby répond de ses actes - 26 janvier 2023 -

Farrell joue de chance, mais il s’en fout

Le jeune Sean Farrell ne disputait que son deuxième match dans la LNH, le 30 mars contre les Panthers, lorsqu’il a enfilé l’aiguille dès la deuxième minute de jeu. Oh, le gardien des Panthers, Alex Lyon, lui a fait un très gros cadeau sur la séquence, mais Farrell l’a pris avec plaisir. Ce fut un beau moment dans une fin de saison alourdie par les défaites.

But Farrell 1-0 -

Les mains magiques de Nick Suzuki

Le capitaine a gratifié le public d’une variété de beaux gestes tout au long du calendrier. Que ce soit en réalisant sa feinte à la Pavel Datsyuk en fusillade ou en laissant partir ces tirs du poignet qui font tranquillement sa renommée, Suzuki, en plus d’être un prolifique passeur, a réellement un sens du but et du spectacle. Ce filet inscrit contre les Jets, le 3 novembre, demeure l’un de ses plus beaux de la saison.

Suzuki enfile un superbe but en 1re période à Winnipeg -

Le brio de Montembeault

Enfin, il est impossible de parler des bons côtés de la saison 2022-2023 sans parler de la progression du gardien québécois Samuel Montembeault. À 26 ans, le cerbère obtenu au ballotage en octobre 2021 entre dans ses meilleures années après n’avoir cessé de s’améliorer depuis ses débuts avec l’équipe. Après une saison décente dans un contexte difficile, il est allé remporter la médaille d’or devant la cage du Canada au Championnat du monde. On prête à l’organisation le désir de s’améliorer au poste de gardien, mais Montembeault est peut-être, au fond, la solution d’avenir devant le filet montréalais.

Samuel Montembeault dit encore non aux Bruins -