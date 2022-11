Cinq bons moments signés Nick Suzuki

L’attaquant des Canadiens Nick Suzuki s’est joué de la pression et de l’adversité depuis le début de sa première saison à titre de capitaine de l’équipe.

Après 21 matchs, donc le premier quart de la présente saison, Suzuki totalise 12 buts et autant d’aides; ses 24 points le placent au 20e rang du classement des pointeurs de la LNH. S’il ne ralentit pas le rythme, l’Ontarien de 23 ans franchira les 80 points pour la première fois de sa carrière, après un sommet de 61 la saison dernière.

Le jeune homme forme un duo d’enfer avec le buteur Cole Caufield et, depuis quelques matchs, permet aussi à Kirby Dach d’enfin laisser parler son talent dans la LNH.

Bref, le rendement de Suzuki contribue grandement à l’étonnante tenue du Tricolore jusqu’ici en 2022-2023. Et comme il ne manque pas de panache, ni de désir de s’imposer quand ça compte, il a déjà offert quelques moments mémorables aux partisans du CH depuis le début de la saison.

En voici cinq, sans ordre particulier :

La feinte «à la Datsyuk»

Nick Suzuki est un poison pour l’adversaire dans pratiquement toutes les phases du jeu et cela inclut les tirs de barrage. Il s’est d’ailleurs fait une spécialité de surprendre les gardiens adverses avec une feinte désarmante un peu «à la Pavel Datsyuk». Il y a déjà deux gardiens qui se sont fait prendre cette saison :

Brillante feinte de Suzuki en fusillade -

Suzuki en met plein la vue avec ce but! -

L’un des jeux de la semaine contre Winnipeg

Les Canadiens et les Jets se sont livré toute une bataille, le 3 novembre dernier, et c’est Suzuki qui avait lancé les hostilités en marquant l’un des plus beaux buts de la saison du Tricolore jusqu’ici :

Suzuki enfile un superbe but en 1re période à Winnipeg -

Le but «à la Suzuki»

Ce type de but est désormais l’une des marques de commerce du capitaine des Canadiens. Posté sur l’aile droite, Suzuki aime utiliser son vif tir des poignets pour surprendre le gardien adverse, le plus souvent en avantage numérique. Après en avoir marqué quelques-uns comme ça la saison dernière, le numéro 14 a repris cette bonne habitude en 2022-2023. C’est désormais, pour les partisans du Tricolore, le «but à la Suzuki» :

BUT SUZUKI 3-5 CANADIENS -

Suzuki donne l'avance au CH en supériorité face aux Canucks -

Suzuki marque déjà son 12e but! -

Énorme but contre Pittsburgh

La victoire du 12 novembre contre les Penguins fut l’une des plus spectaculaires de la saison et Suzuki y a certainement participé, soulevant la foule montréalaise pour créer l’égalité en troisième période :

Un 10 but pour Nick Suzuki! -

Le bourreau des Flyers

Suzuki a été particulièrement étincelant, la semaine dernière, lorsque le CH s’est imposé 5-4 en tirs de barrage contre les Flyers au Centre Bell.

Il a d’abord servi toute une passe à Michael Matheson, en deuxième période, qui a permis au défenseur québécois de marquer à son premier match avec l’équipe de son enfance :

Mike Matheson marque à son premier match -

Puis, alors qu’il ne restait que trois secondes à jouer au match, c’est lui qui a offert une passe parfaite à Cole Caufield que le petit attaquant a ensuite transformée en but égalisateur :

Cole Caufield soulève le Centre Bell avec un but avec moins de 3 secondes à jouer - 19 novembre 2022 -

Enfin, qui a marqué le but décisif en tirs de barrage? C’est évidemment Suzuki, avec une feinte quasi «illégale» !

Suzuki a des mains magiques - 19 novembre 2022 -

Le bonus :

Le Tricolore a perdu, ce soir-là, mais que dire de ce but inscrit de l’arrière du filet contre Columbus?