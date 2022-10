CH: une victoire spectaculaire en lever de rideau

Le Canadien de Montréal a mis fin à une séquence de quatre défaites en match d’ouverture, mercredi au Centre Bell, en commençant sa campagne 2022-2023 avec un gain de 4 à 3 face aux Maple Leafs de Toronto.

Voyez les faits saillants de ce spectacle offensif dans la vidéo principale ci-dessus.

Les partisans ont d’ailleurs vécu tout un amalgame d’émotions lors des 150 dernières secondes du match. L’un des nombreux nouveaux venus, Sean Monahan, a célébré son 28e anniversaire de naissance de grande façon, en brisant une égalité de 2 à 2 avec 2 min 30 s à faire au match.

William Nylander a toutefois semblé envoyer tout le monde en prolongation, 40 secondes après la réussite de Monahan.

Or, Josh Anderson a eu le dernier mot, alors qu’il ne restait que 17 secondes au cadran, en secouant les cordages, semant du même coup l’hystérie au Centre Bell.

Préalablement dans ce match, Cole Caufield avait animé la foule montréalaise en déjouant le gardien Matt Murray non pas à une reprise, mais bien deux, chaque fois en deuxième période et lors d’une descente à deux contre un, nivelant toujours la marque. Lors de la première occasion, il a complété un jeu de Nick Suzuki, tandis qu’à la seconde, il est lui-même entré en zone offensive avec la rondelle, optant pour un tir précis.

À l’autre bout de la glace, Jake Allen s’est dressé devant 24 des 27 lancers adverses, cédant devant Michael Bunting, Denis Malgin et Nylander. Le portier du CH s’est aussi illustré quand Alexander Kerfoot s’est fait décerner un tir de pénalité, après avoir été accroché en échappée par Arber Xhekaj, qui jouait un premier match en carrière dans la Ligue nationale.

Xhekaj a d’ailleurs été utilisé pendant 12 min 47 s. Outre lui, le défenseur Kaiden Guhle et l’attaquant Juraj Slafkovsky effectuaient leurs débuts dans le circuit Bettman. Guhle a d’ailleurs été le patineur le plus utilisé par l’entraîneur-chef Martin St-Louis, lui qui a patiné pendant 22 min 34 s. Pour sa part, Slafkovsky a été blanchi de la feuille de pointage.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

Canadiens de Montréal | Tirs: 6 | Avantages numériques: 0 en 0 | Mises en échec: 5

Maple Leafs de Toronto | Tirs: 11 | Avantages numériques: 0 en 2 | Mises en échec: 5

20:00 - Fin de la partie

19:43 - BUT MTL 4-3 Quel spectacle, Josh Anderson redonne l'avance au CH dans les derniers instants de la rencontre

anderson 4-3 -

18:10 - BUT TOR 3-3 William Nylander jette une douche d'eau froide sur le Centre Bell, moins d'une minute après la réussite de Sean Monahan

leafs 3-3 -

17:30 - BUT 3-2 MTL Sean Monahan donne les devants au CH en fin de rencontre à son premier match en six mois, et ce, à son 26e anniversaire de naissance à son premier match avec le Bleu-Blanc-Rouge

Monahan donne les devants aux Canadiens -

14:58 - Le quatuor en infériorité numérique paie le prix en bloquant des lancers, Sean Monahan et David Savard se mettent en évidence

14:23 - David Savard se sacrifie pour l'équipe et bloque un huitième tir, déjà dans la rencontre

14:04 - Jordan Harris porte son bâton trop élevé au visage de Denis Malgin, pénalité mineure pour le jeune défenseur

11:59 - Brendan Gallagher bat de vitesse la brigade défensive des Leafs et dégaine, la rondelle termine sa course sur le poteau

07:33 - Les Maple Leafs créent du danger en avantage numérique, mais Jake Allen garde les siens dans la rencontre

05:33 - Sean Monahan porte son bâton trop élevé et prend la direction du cachot

04:54 - Sean Monahan utilise sa force physique et attaque la cage de Matt Murray, le gardien se dresse une fois de plus

04:20 - Pierre Engvall démontre sa force d'accélération et coupe au filet de Jake Allen, sans succès

04:02 - Cole Caufield est menaçant, peu importe où il se retrouve sur la surface glacée, le numéro dirige un tir d'un angle impossible, Matt Murray ferme la porte

02:13 - Le jeune défenseur Kaiden Guhle sert une solide mise en échec à l'attaquant Zach Aston-Reese en zone défensive

00:00 - Début de la période

DEUXIÈME PÉRIODE

Canadiens de Montréal | Tirs: 13 | Avantages numériques: 0 en 1 | Mises en échec: 8

Maple Leafs de Toronto | Tirs: 9 | Avantages numériques: 0 en 1 | Mises en échec: 5

20:00 - Fin de la période

17:20 - Alex Kerfoot feinte et ramène la rondelle de son côté fort, Jake Allen sauve les meubles

17:20 - Alex Kerfoot s'échappe et Arber Xhekaj tente de le freiner; direction tir de pénalité pour l'attaquant des Maple Leafs

17:09 - Le nouveau venu Kirby Dach y va du tourniquet, Matt Murray semble effectuer l'arrêt; les officiels révisent tout de même la séquence et concluent que la marque demeure 2-2

15:56 - BUT MTL 2-2 Cole Caufield est partout sur la patinoire, le franc-tireur inscrit un deuxième but de toute beauté à l’aide de son arme de prédilection; un laser dans la partie supérieure

BUT CAUFIELD 2-2 -

15:33 - Denis Malgin s'échappe et vise entre les jambières, sans succès

12:23 - Le duo formé de Nick Suzuki et Cole Caufield est dominant et électrisant sur l'attaque à cinq

11:11 - Alex Kerfoot en met trop au goût de l'officiel à l'endroit de Jordan Harris, quatrième supériorité numérique pour le CH

10:21 - Arber Xhekaj prend ses aises et défie Matt Murray, le gardien des Leafs s'interpose à nouveau

09:06 - BUT TOR 2-1 Denis Malgin récupère une rondelle libre à l'embouchure du filet et redonne les devants aux visiteurs

BUT MALGIN -

08:28 - Jake Allen sort la mitaine et prive William Nylander de belle façon

06:55 - Jake Muzzin se donne des airs de Cale Makar, mais est incapable d'enfiler l'aiguille

04:44 - William Nylander décoche de l'enclave, Jake Allen veille au grain

04:43 - Auston Matthews utilise son arme de prédilection, mais se bute à la tige métallique

04:02 - Rem Pitlick accroche le Québécois Nicolas Aube-Kubel, direction cachot pour le marchand de vitesse du CH

00:33 - BUT MTL 1-1 Cole Caufield et Nick Suzuki conjuguent leurs efforts et réalisent un petit bijou, quel lancer dévastateur du numéro 22

Caufield fait 1-1 -

00:26 - Josh Anderson entame la deuxième période en force, le colosse renverse durement Morgan Rielly

00:00 - Début de la période

PREMIÈRE PÉRIODE

Canadiens de Montréal | Tirs: 8 | Avantages numériques: 0 en 3 | Mises en échec: 6

Maple Leafs de Toronto | Tirs: 8 | Avantages numériques: 0 en 1 | Mises en échec: 9

20:00 - Fin de la période

19:43 - Nick Suzuki fait preuve de patience et remet à son acolyte Cole Caufield qui rate la cible de très peu

16:23 - Brendan Gallagher est impliqué et joue avec énergie, le guerrier reprend où il a laissé dans le camp préparatoire

16:14 - Arber Xhekaj exécute une belle percée en zone offensive et remet à Brendan Gallagher qui dirige un puissant lancer qui rate toutefois la cible

15:40 - Auston Matthews transporte la rondelle et laisse partir un lancer dont lui seul a le secret, Jake Allen dit non!

13:45 - Chris Wideman commet de l'obstruction à l'endroit de Calle Jarnkrok et annule l'attaque à cinq du Canadien

13:14 - Sean Monahan y va d'un deuxième effort qui se transforme en chance de marquer pour Nick Suzuki, Matt Murray poursuit sur sa lancée

12:59 - Juraj Slafkovsky réalise une belle pièce de jeu individuelle et force Rasmus Sandin à le faire trébucher, troisième avantage numérique en faveur des Canadiens

11:41 - BUT TOR 1-0 Les Maple Leafs profitent d'un revirement et font payer le prix au CH, Michael Bunting bénéficie d'une superbe mise en scène de Mitch Marner et brise la glace

BUT BUNTING -

10:49 - Jordan Harris se porte à l'attaque et tente sa chance, le portier des Maple Leafs immobilise le disque

10:46 - Juraj Slafkovsky s'empare de la rondelle en zone neutre avant de diriger un premier lancer dans ce duel, Matt Murray reste de glace

09:17 - John Tavares se fait servir tout un coup d'épaule gracieuseté de Jordan Harris

07:37 - Les unités spéciales se font dynamiques sur l'avantage numérique et créent du momentum, la foule se fait entendre

06:08 - Sean Monahan repère Cole Caufield qui dégaine sans avertissement, Matt Murray sauve les meubles

05:37 - Michael Bunting retient Nick Suzuki, deuxième opportunité pour le Tricolore

05:26 - La troupe de Martin St-Louis joue avec énormément de vitesse, la chimie semble de retour entre les avants Cole Caufield, Nick Suzuki et Josh Anderson

04:33 - Le franc-tireur Auston Matthews dirige un puissant lancer sur réception vers Jake Allen, le gardien ferme la porte

04:07 - Le Tricolore peine à s'installer lors de cette première attaque à cinq; le Bleu-Blanc-Rouge ne crée rien de réellement dangereux

02:07 - Le vétéran Mark Giordano commet de l'obstruction à l'endroit du nouveau venu Evgenii Dadonov, avantage numérique CH

01:37 - Le quintette des Canadiens n'apprécie pas l'insistance de l'attaquant Denis Malgin auprès du gardien Jake Allen et Christian Dvorak vient à sa défense

00:58 - À sa première présence en carrière dans la Ligue nationale de hockey, le défenseur Arber Xhekaj sert une solide mise en échec à l'endroit d'Alex Kerfoot

HIT XHEKAJ SUR KERFOOT -

00:00 - Début de la partie

Alignements

Season opening lineup 👇 pic.twitter.com/n88aBqLAui — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 12, 2022

Avant-match

Les hommes de Martin St-Louis affronteront leurs grands rivaux à l'ouverture de la nouvelle campagne et une formation qui est vue comme l'une des meilleures de la LNH, avec une force de frappe offensive dévastatrice. En effet, avec les Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares et compagnie, la défensive du Tricolore devrait être sollicitée.

De son côté, le Bleu-Blanc-Rouge tentera de mettre derrière lui le catastrophique camp d'entraînement qu'il a connu, pendant lequel il n'a obtenu aucune victoire en huit duels.

St-Louis a laissé de côté Jonathan Drouin en prévision de ce duel, tout comme Michael Pezzetta. Pour sa part, le défenseur Mike Matheson est blessé. Pour sa part, Juraj Slafkovsky effectuera ses débuts officiels dans la LNH et jouera sur le troisième trio, en compagnie de Christian Dvorak et de Brendan Gallagher.

«C’est comme se retrouver dans un rêve. Je suis repêché au premier rang de l’encan amateur, puis je commence ma carrière à Montréal, avec le Canadien, contre les Maple Leafs de Toronto. Je suis heureux de participer à tout cela», a commenté Slafkovsky en mêlée de presse après la séance matinale.

«À ce niveau, il faut juste être prêt chaque jour et je me sens comme d’habitude, a ajouté celui qui jouera sous les yeux de son père. Il reste que je suis finalement dans la LNH et que tout cela se réalise. Peut-être que je suis un peu nerveux, oui.»

Pas le seul

Outre Slafkovsky, les arrières Kaiden Guhle et Arber Xhekaj auront l’occasion de donner leurs premiers coups de patin dans la ligue.

«Je suis à mon mieux et le rêve que je chérissais tout jeune se matérialise. Ça demeure un gros défi pour nous ce soir, mais je suis excité. [...] C’est pour cela que j’ai travaillé depuis que je suis dans le milieu du hockey. J’ai une chance de bien faire et ce sera intéressant», a affirmé Guhle.

«Jusqu’ici, je suis très calme, mais je ne sais pas trop comment j’ai fait pour ça, a de son côté mentionné Xhekaj. Ce sont surtout mes parents qui ressentent la nervosité, je dirais.»

Le défenseur trouve également formidable le fait de compter sur quelques recrues comme lui qui amorceront leur parcours dans la LNH. «On s’est lié d’amitié pendant l’été, on est arrivé ici plus tôt et on a passé du temps ensemble. Je pense que ça signifie beaucoup, d’après nous, et c’est très excitant.»

Matt Murray sera le gardien des Leafs. Il devrait être opposé à Jake Allen, pour le CH.