Caufield et Dvorak règlent le cas des Blues

Plus les armes sont efficaces, plus les chances de gagner sont grandes. Incapable de se faire justice depuis le début de la saison, l’attaque massive du Tricolore a finalement débloqué.

Le Canadien a profité de deux de ses trois supériorités numériques, ce qui l’a grandement aidé à vaincre les Blues au compte de 7 à 4.

Juraj Slafkovsky, qui effectuait un retour au jeu après avoir raté trois matchs en raison d’une blessure au haut du corps, n’avait pas encore eu l’occasion de toucher la glace avec l’avantage d’un homme.

Jugeant possiblement qu’il était prêt pour cette mission, Saint-Louis l’a utilisé sur la deuxième unité. Le grand slovaque a répondu en déjouant Jordan Binnington d’une superbe frappe dans le haut du filet.

«Je veux toujours tirer au filet, a déclaré Slafkovsky après la rencontre. Mais ce n’est qu’un but. Les preuves sont à refaire tous les jours. Mon objectif, c’est d’être meilleur de match en match.»

Un peu plus de deux minutes plus tard, Cole Caufield a imité la recrue, alors qu’un autre joueur des Blues, Colton Parayko, se trouvait au cachot. Ce but, le deuxième du match de Caufield, permettait au Tricolore, grâce à trois buts sans réplique, de prendre les devants pour la première fois du match.

«On a fait face à de l’adversité. On perdait par deux buts à mi-chemin de la rencontre. On s’est battu. L’attaque massive nous a remis dans le coup. Le momentum a changé de côté à partir de cet instant», a commenté Christian Dvorak.

Que l’attaque massive marque, on l’attendait avec impatience. Ce qu’on attendait moins, c’est un tour du chapeau de ce même Dvorak. L’Américain n’avait toujours pas touché la cible en huit matchs et deux tiers lorsque la troisième période s’est mise en branle. Deux buts inscrits sur sa première présence de la période et un autre marqué dans un filet désert lui ont permis de terminer la rencontre avec le premier tour du chapeau de sa carrière.

Il lui aura fallu 367 matchs pour connaître ce moment d’euphorie.

«J’ai déjà passé proche à quelques reprises, mais ça fait du bien d’enfin briser la glace», a-t-il indiqué.

Des Blues affamés

Il faut dire qu’à forces égales, son trio est celui qui avait montré le plus de stabilité au cours des deux premiers engagements. Alors que leurs coéquipiers peinaient à sortir de leur territoire, Josh Anderson, Brendan Gallagher et lui donnaient quelques instants de répit à Jake Allen chaque fois qu’ils sautaient sur la patinoire.

Car, oui, le Canadien a explosé avec sept buts. Mais la première moitié du match ne donnait pas l’impression que les Montréalais allaient ajouter deux points de classement à leur dossier.

Rencontré à quelques heures du début de la rencontre, Martin St-Louis s’attendait à ce que ses adversaires sortent en force et appliquent beaucoup de pression dans le but de stopper leur séquence de trois revers. Il avait vu juste.

Les hommes de Craig Berube se sont rués sur les visiteurs sans relâche dans la première portion du match. Suffisamment pour se donner une avance de 3 à 1 à mi-chemin de la rencontre.

Nick Suzuki a été l’autre buteur du Canadien.

Sur le deuxième but du match de Caufield, il a enregistré la 100e mention d’assistance de sa carrière.

Ce qu’on a remarqué ...

Les gradins pour Drouin

Joel Armia et Michael Pezzetta ont disputé leur premier match de la saison. Remis de sa blessure au haut du corps, qui lui a fait rater les trois derniers matchs, Juraj Slafkovsky était de retour dans la formation. Jonathan Drouin, Evgenii Dadonov et Rem Pitlick ont été laissés de côté. C’était la troisième fois de la saison que Drouin regardait un match depuis la passerelle.

Dach sur le Premier Trio

Martin St-Louis essaie encore de trouver le partenaire idéal pour Cole Caufield et Nick Suzuki. C’était au tour de Kirby Dach d’obtenir une audition. «Il possède les habiletés pour jouer avec des joueurs talentueux. Je suis curieux de voir ce que ça va donner», a indiqué St-Louis avant la rencontre. Après un début de match en demi-teinte, l’attaquant de 21 ans a trouvé ses repères, se faisant complice des deux buts de Cole Caufield.

Douce revanche pour Allen

À sa première visite à son ancien domicile, Jake Allen avait accordé quatre buts dans un revers de 4 à 1. Cette fois, il a repoussé 26 tirs pour enregistrer sa troisième victoire de la saison.

Tyler Pitlick combatif

Le passage de 14 matchs de Tyler Pitlick à Montréal n’a pas passé à l’histoire. Signé par les Blues en début de semaine, bien qu’utilisé pendant seulement 9 mins 58s, Pitlick a voulu que son ancienne équipe le remarque. Il a fait tout le travail menant au but de Noel Acciari en exerçant un échec-avant efficace aux dépens d’Arber Xhekaj. Plus tôt dans la rencontre, il avait failli ouvrir la marque, mais a raté un but ouvert.

Rare mauvaise séquence

Ce revers était le quatrième de suite des Blues. C’est la première fois depuis l’embauche de Craig Berube, le 21 novembre 2018, que l’ancienne formation de Brett Hull traverse pareille séquence.

Post Félix et Patrick -

SOMMAIRE (TVA Sports)

TROISIÈME PÉRIODE

18:25 | BUT - Christian Dvorak (MTL) complète son tour du chapeau dans un filet désert

Dvorak enfile son 3e du match à St. Louis -

18:13 | Gros jeu de David Savard (MTL) en zone défensive

15:49 | Bel arrêt de Jake Allen (MTL) sur Robert Thomas (STL)

14:02 | Noel Acciari (STL) rate lui aussi une belle occasion dans la cohue devant le filet du CH

12:11 | Kirby Dach (MTL) rate une belle chance seul avec le gardien des Blues

7:38 | Kirby Dach (MTL) commet tout un revirement en zone défensive, sans trop de dommage

6:45 | Nathan Walker (STL) rate tout un chance à la suite d'un cafouillage défensif du CH

5:21 | Bonne mise en échec de Brayden Schenn (STL) à l'endroit de David Savard (MTL)

2:47 | BUT - Vladimir Tarasenko (STL) se retrouve seul devant Jake Allen (MTL) et marque, c'est 6-4

But Tarasenko -

2:34 | Escarmouche entre Nick Suzuki et Torey Krug, les deux sont punis

1:21 | BUT - Christian Dvorak (MTL) fait dévier un tir et inscrit un 2e but en 40 secondes

Dvorak en ajoute un 2e -

0:41 | BUT - Christian Dvorak (MTL) envoie la rondelle devant le filet, ça touche Nick Leddy (STL) et c'est le but!

Un premier but cette saison pour Dvorak -

0:00 | Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

17:26 | Mike Hoffman (MTL) est puni pour avoir fait trébucher

15:46 | BUT - Cole Caufield (MTL) marque lui aussi en av. numérique, son 2e du match, et le CH mène 4-3!

Caufield donne l'avance au CH en supériorité face aux Blues -

14:24 | Colton Parayko (STL) est puni pour avoir faire trébucher un rival

13:05 | BUT - Juraj Slafkosvky (MTL) marque d'un tir sec en av. numérique

Slafkovsky relance l'avantage numérique! -

11:17 | Ivan Barbashev (STL) est puni pour avoir accroché

10:56 | BUT - Cole Caufield (MTL) inscrit son sixième filet de la saison, le Tricolore réduit l'écart à 3-2

Caufield marque son 1er but à l'étranger -

10:30 | J. Kovacevic (MTL) passe bien près de marquer dans son propre but avec son patin

9:38 | BUT - Jordan Kyrou (STL) inscrit son deuxième du match, en av. numérique

Kyrou avec un tir dévastateur! -

9:31 | Josh Anderson (MTL) est puni pour coup de bâton

8:49 | Belle percée de Christian Dvorak (MTL), mais son tir rate la cible

7:39 | Cole Caufield (MTL) touche le poteau à son tour

6:15 | Juraj Slafkovsky (MTL) envoie un tir sur le poteau

5:10 | BUT - Noel Acciari (STL) saute sur un retour de lancer et marque, 2-1 Blues

Noel Acciari déjoue Jake Allen -

3:11 | Justin Faulk (STL) frappe durement Cole Caufield (MTL)

0:24 | Cole Caufield (MTL) rate une belle chance à l'embouchure du filet

0:00 | Début du deuxième vingt

PREMIÈRE PÉRIODE

19:27 | Nick Leddy (STL) est puni pour avoir retenu Brendan Gallagher (MTL)

16:21 | Mike Hoffman (MTL) rate une belle occasion mise en scène par Sean Monahan (MTL)

15:08 | BUT - Nick Suzuki (MTL) fait dévier un tir de Jordan Harris (MTL) et compte, c'est 1-1

But Suzuki -

13:21 | Robert Bortuzzo (STL) frappe durement Arber Xhekaj (MTL) près de sa ligne bleue

11:43 | Vladimir Tarasenko (STL) frappe solidement Kaiden Guhle (MTL) pour une deuxième fois

10:12 | Arber Xhekaj (MTL) sert une mise en échec à l'endroit de Tyler Pitlick (STL)

7:47 | BUT - Brayden Schenn (STL) tire dans la circulation et surprend le gardien Jake Allen (MTL), c'est 1-0

Schenn ouvre la marque -

7:13 | Tyler Pitlick (STL) rate une chance en or

4:50 | Beau jeu défensif de David Savard (MTL) sur une percée de Jordan Kyrou (STL)

1:26 | Brendan Gallagher (MTL) rate une belle occasion à proximité du filet

0:35 | Solide mise en échec de Kaiden Guhle (MTL) à l'endroit de Vladimir Tarasenko (STL)

0:00 | Début du match

La formation du CH pour le match de ce soir: