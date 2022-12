Dubreuil et Gélinas-Beaulieu médaillés

Pour seulement la deuxième fois de l’histoire, deux Québécois ont grimpé, dimanche, sur le podium d’une épreuve de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste.

Si la médaille d’argent de Laurent Dubreuil au 1000 m de la Coupe du monde de Calgary n’a rien d’étonnant, la présence d’Antoine Gélinas-Beaulieu sur la troisième marche du podium a surpris tout le monde, dont le principal intéressé qui remportait ainsi la première médaille individuelle de sa carrière en Coupe du monde.

Si les podiums multiples sont nombreux en courte piste pour les Québécois, il en va tout autrement en longue piste. Sylvain et Patrick Bouchard (aucun lien de parenté) avaient réussi l’exploit en mars 1998 à Milwaukee. Sylvain avait remporté l’or et Patrick l’argent.

Coéquipiers de longue date

Coéquipiers avec l’équipe canadienne pour la première fois en 2010 alors qu’ils avaient pris part au championnat mondial junior, Dubreuil et Gélinas-Beaulieu ont connu les hauts et les bas sur la scène internationale et savouraient pleinement ce moment vécu ensemble. Dès 2006, ils patinaient ensemble lors des nationaux groupes d’âge.

«C’est une journée historique pour le patinage de vitesse québécois, a déclaré Dubreuil. C’est assez incroyable d’avoir deux Québécois sur le podium. J’aimerais clairement vivre ce moment à la maison. Il y a beaucoup de gens dans le monde du patin au Québec qui doivent être fiers. Je suis content de vivre ce moment avec Antoine. C’est un moment spécial.»

«J’ai toujours cru qu’Antoine avait le potentiel pour gagner une médaille individuelle en Coupe du monde, de poursuivre Dubreuil. Le 1000 m était la seule épreuve où nous avions des chances de le faire parce que je ne fais pas le 1500 m et Antoine ne fait pas le 500 m. C’est une surprise parce qu’habituellement, le 1500 m est la meilleure discipline d’Antoine.»

Moment exceptionnel

Vainqueur de trois médailles en équipe en carrière, dont la plus récente d’argent, a été acquise, vendredi, à la poursuite par équipe, Gélinas-Beaulieu abondait dans le même sens.

«C’est exceptionnel de vivre ce moment avec Laurent, a-t-il exprimé. On patine ensemble depuis longtemps et le 1000 m est la seule épreuve où l’on se retrouve. Laurent est le patineur le plus rapide au monde et ma performance montre que je peux connaître du succès même si nous avons des styles différents.»

Hein Otterspeer a privé les Québécois d’un doublé. Le Néerlandais a gelé le chrono à 1 min 07 s 28 comparativement à 1 min 07 s 30 pour Dubreuil et 1 min 07 s 32 pour Gélinas-Beaulieu.

Dubreuil avait partagé le podium avec un Canadien une seule autre fois. À la Coupe du monde à Salt Lake City à l’automne 2015, il avait mérité le bronze au 500 m et Will Dutton était monté sur la deuxième marche du podium. Sur 1000 m, le dernier duo canadien à partager un podium fut Denny Morrison et Vincent de Haître qui ont remporté respectivement l’or et le bronze à la finale de la Coupe du monde en 2015 à Erfurt en Allemagne.