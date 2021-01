Une étape importante pour Nathan MacKinnon

En récoltant deux mentions d’aide dans la victoire de 3 à 2 aux dépens des Kings de Los Angeles, mardi, l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon a atteint le plateau des 500 points en carrière.

Le joueur de 25 ans est devenu le septième hockeyeur de l’histoire de la concession autrefois située à Québec à obtenir ce nombre de points. MacKinnon, qui a déjà inscrit cinq points en trois sorties cette saison, devra poursuivre son boulot exemplaire pour grimper les échelons chez les meilleurs pointeurs de l’histoire du club. Au sixième rang, Anton Stastny revendique 636 points, derrière Peter Forsberg (755).

L’actuel directeur général de l’Avalanche, Joe Sakic, domine avec 1641 points, suivi de Peter Stastny (1048), Michel Goulet (946) et Milan Hejduk (805).

En participant au but de Mikko Rantanen tard au deuxième tiers, MacKinnon a aussi rejoint un groupe formé de Sidney Crosby, Alexander Ovechkin, Steven Stamkos, Patrick Kane et Evgeni Malkin, qui sont les autres patineurs actifs ayant franchi le cap des 500 points avant leur 26e anniversaire de naissance.

«J’aurais bien voulu me rendre là plus tôt, mais ça reste évidemment un bel accomplissement, a-t-il mentionné au site NHL.com. Amasser 500 points dans la Ligue nationale n’est pas facile à faire et j’ai eu l’aide d’excellents joueurs en cours de route.»

«Un joueur spécial»

Son coéquipier Brandon Saad n’a pas hésité à lui rendre le crédit.

«C’est tout un joueur. Comme vous l’avez affirmé, j’ai côtoyé de nombreux bons hockeyeurs, mais Nate est l’un des meilleurs de la ligue. Vous pouvez le constater avec son éthique de travail sur la glace et à l’extérieur, a-t-il indiqué. Je le savais quand je l’affrontais. Maintenant que je peux le voir quotidiennement, je suis heureux d’être dans cette formation. C’est un joueur et un gars spécial.»

Le prochain match de l'Avalanche est prévu jeudi, encore à Los Angeles.

Meilleurs pointeurs dans l’histoire de la concession (Nordiques/Avalanche)