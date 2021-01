D’autres annulations dans la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) a décidé de reporter deux autres matchs des Hurricanes de la Caroline, soit ceux prévus à Raleigh jeudi et samedi contre les Panthers de la Floride, en raison de l’éclosion de cas de COVID-19 au sein de l’équipe.

C’est ce qu’a indiqué mercredi le quotidien «The News & Observer». L’information a été confirmée par la LNH en après-midi.

La veille, le circuit Bettman avait repoussé le duel prévu en soirée entre les «Ouragans» et les Predators à Nashville. Les noms de quatre joueurs - Warren Foegele, Jordan Martinook, Jaccob Slavin et Teuvo Teravainen - ont été ajoutés à celui de Jordan Staal sur la liste des athlètes non disponibles à cause du coronavirus.

La dernière partie des hommes de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour remonte à lundi, un gain de 4 à 2 face aux «Preds». Leur prochaine rencontre doit maintenant avoir lieu mardi prochain contre le Lightning de Tampa Bay.