La retraite pour Philip Rivers

Le quart-arrière Philip Rivers a décidé de mettre fin à sa carrière de 17 saisons dans la NFL, mercredi, et devrait confirmer officiellement la nouvelle durant la journée.

Le numéro 17 qui a évolué avec les Colts d’Indianapolis en 2020 a révélé ses intentions au quotidien «The San Diego Union-Tribune» la veille. L’athlète de 39 ans a évolué avec les Chargers durant les 16 premières années de sa campagne. Le quatrième choix au total du repêchage 2004 avait été sélectionné par les Giants de New York, qui l’ont aussi envoyé à San Diego dans une transaction amenant Eli Manning au New Jersey.

Rivers a été invité huit fois au Pro Bowl, totalisant 63 440 verges aériennes, 421 passes de touché et 209 interceptions. Il a disputé 244 matchs, incluant les 240 dernières de façon consécutive. Le vétéran est l’auteur de la deuxième plus longue séquence du genre de l’histoire de la ligue; Brett Favre domine avec 297.

«Je pense seulement que c’est le temps», a-t-il simplement dit au journal californien.

En fait, il devrait diriger l’équipe du St. Michael Catholic High School, à Fairhope, en Alabama. Cette institution l’avait embauché en mai et son entrée en fonction sera en vigueur au moment de sa retraite.

«Je peux rester ici et vous dire que je peux toujours lancer un ballon, que j’aime jouer. Mais tout cela demeurera en place, a-t-il admis. Je suis excité de pouvoir être l’entraîneur d’une formation scolaire. [...] C’est ce que j’ai toujours voulu faire et ce désir grandit en moi. Je ne peux plus attendre.»

En 2020, Rivers a mené les Colts au premier tour éliminatoire, où ils ont perdu contre les Bills de Buffalo. Il a complété 369 de ses 543 passes pour 4169 verges, 24 majeurs et 11 interceptions.