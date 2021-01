EN DIRECT | Match intraéquipe: Blancs 1 - Rouges 2

Les Canadiens tiennent un autre match simulé dans le cadre de leur camp d'entraînement, ce soir, à trois jours du début de la saison 2020-2021.

Il s’agit du deuxième match simulé tenu depuis le début du camp.

Sommaire

1re période

Blancs 0 - Rouges 1 | Jonathan Drouin ouvre la marque en avantage numérique sur des aides de Shea Weber et Nick Suzuki.

Blancs 0 - Rouges 2 | Paul Byron fait 2-0 avec un filet en infériorité numérique.

Blancs 1 - Rouges 2 | Corey Perry fait dévier un tir de la pointe de Xavier Ouellet et inscrit les Blancs au pointage lors d'une supériorité numérique..

2e période

Aucun but

Jeudi dernier, lors du premier duel entre les blancs et les rouges, les attaquants Jesperi Kotkaniemi et Jonathan Drouin s’étaient mis en évidence. L’intensité était somme toute élevée étant donné que l’équipe des blancs était formée en grande partie de joueurs davantage étiquetés «Ligue américaine» et que ceux-ci n’avaient pas l’intention d’être en reste vis-à-vis des joueurs plus «réguliers» de la formation.

Plus tôt en journée, l'équipe a soumis neuf joueurs au ballottage, dont l'attaquant Jordan Weal et le défenseur Noah Juulsen.

Voyez les formations pour le match de ce soir: