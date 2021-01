Neuf joueurs du CH soumis au ballottage

Le Canadien de Montréal a placé le nom de neuf de ses joueurs au ballottage, dimanche midi, dont ceux des Québécois Alex Belzile, Laurent Dauphin et Xavier Ouellet.

Les attaquants Brandon Baddock, Joseph Blandisi et Jordan Weal, les défenseurs Noah Juulsen et Gustav Olofsson, ainsi que le gardien Charlie Lindgren ont subi le même sort.

Parmi ce lot de patineurs, c’est Weal qui a le plus d’expérience dans la Ligne nationale de hockey (LNH). Le joueur de centre y évolue à temps plein depuis la campagne 2017-2018. Le Canadien avait fait son acquisition des Coyotes de l’Arizona en février 2019. En 65 matchs dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, il a inscrit 12 buts et fourni 13 aides pour 25 points. Il semble avoir été victime de la nouvelle profondeur de l’organisation.

De son côté, Belzile a disputé ses premières parties dans le circuit Bettman lors des dernières séries éliminatoires. En six sorties, il avait amassé une mention d’aide.

Finalement, Ouellet a fait la navette entre le CH et le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, au cours des deux dernières saisons. En 31 affrontements avec le Canadien, il a obtenu cinq aides.

Plusieurs québécois au ballottage

Ailleurs dans le circuit Bettman, d’autres équipes ont placé des joueurs sur la liste dans le but de les envoyer à leur club-école.

C’est notamment le cas pour Josh Ho-Sang, qui n’a toujours pas réussi à faire sa place chez les Islanders de New York, et le gardien québécois Louis Domingue, qui n’a pu devancer Jakob Markstrom et David Rittich chez les Flames de Calgary.

D’autres représentants de la Belle Province ont aussi été ajoutés au ballottage. Frederick Gaudreau et Maxime Lagacé (Penguins de Pittsburgh), Gabriel Dumont (Wild du Minnesota), Philippe Desrosiers (Panthers de la Floride) et Bokondji Imama (Kings de Los Angeles) ont subi le même sort.

Les autres formations de la LNH ont jusqu’à lundi midi pour réclamer l’un de ces joueurs.