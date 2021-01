Une «nouvelle dimension» qui plaît à Drouin

L’attaquant du Canadien de Montréal Jonathan Drouin croit que Josh Anderson est le complément parfait pour le duo qu’il forme avec le joueur de centre Nick Suzuki.

Les trois patineurs évoluent ensemble depuis le début du camp d’entraînement et le Québécois voit que le nouveau venu change la donne.

Voyez le point de presse de Jonathan Drouin dans la vidéo ci-dessus.

«Andy amène une nouvelle dimension que nous n’avons pas vraiment vu par le passé, a indiqué Drouin dimanche, lors d’une visioconférence. [...] D’avoir un gars qui est aussi rapide, qui est gros et qui a un lancer puissant, c’est une excellente chose pour notre équipe et surtout pour notre ligne.»

Avec ce qu’ils ont fait par le passé, Drouin et Suzuki peuvent être considérés comme de bons manieurs de rondelle. L’ajout d’un ailier comme Anderson à leurs côtés pourra parfois leur permettre de simplifier les choses, selon le numéro 92.

«C’est un joueur qui est capable de transporter la rondelle et de jouer dans les coins. C’est un gros bonhomme et il peut la protéger. Nous pouvons être sur la rondelle et nous n’avons pas peur de mettre la rondelle dans le fond [du territoire adverse]. Il a la vitesse pour pouvoir la récupérer. C’est une option supplémentaire, s’il n’y a pas de jeu à faire à la ligne bleue. Nous avons ajouté un gros morceau sur notre ligne.»

Heureux de la profondeur

En plus d’Anderson, le directeur général du CH, Marc Bergevin, a fait d’autres ajouts à sa formation, particulièrement en attaque. L’addition de patineurs comme Tyler Toffoli, Corey Perry et Michael Frolik permet au Tricolore d’avoir des éléments qui sont capables d’inscrire des buts, même s’ils jouent sur le troisième ou quatrième trio. Pour un joueur offensif comme Drouin, cela pourrait signifier un peu moins de temps de jeu, mais il ne semble pas du tout incommodé par cette possibilité.

«Quand tu as une grosse profondeur et plein de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions, c’est un beau problème, a-t-il dit. Je ne suis pas entraîneur, mais si je l’étais, j’aimerais avoir toutes ces options.»

«Nous sommes une équipe qui roule à quatre lignes, a ajouté Drouin. C’est bon que tout le monde soit capable de marquer des buts et de défendre. Les quatre trios sont en mesure de jouer dans toutes les situations. Nous sommes très heureux de cela.»