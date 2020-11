Trois éléments à surveiller lors du «jour décisif»

La MLS prépare encore une ultime journée riche en action alors que toutes les équipes de la ligue seront en activité, dimanche après-midi, et plusieurs d’entre elles joueront très gros.

Comme chaque année, le «decision day» («jour décisif»), où toutes les équipes jouent leur dernier match du calendrier régulier, contient sa juste part d’enjeux majeurs et de duels qui promettent d’être relevés et émotifs.

TVA Sports présentera d’ailleurs le match crucial que disputera l’Impact de Montréal, à 15h, contre D.C. United.

Voici trois enjeux qui seront à surveiller lors des 13 matchs prévus demain :

La course aux éliminatoires dans l’Est

Si la course aux éliminatoires est réglée dans l’Ouest, c’est autre chose dans l’Est, où 10 équipes peuvent exceptionnellement se qualifier, cette année. Les huit premières sont déjà connues : il reste donc deux places à attribuer, pour lesquelles se battront l’Impact, le Fire de Chicago, Atlanta United, l’Inter Miami et même D.C. United. Deux points séparent l’Impact, 9e au classement, et D.C., qui est 13e (23 contre 21).

C’est donc dire que tous les matchs impliquant ces équipes seront à suivre. Celui entre l’Impact et D.C. United est cependant le seul qui opposera deux clubs en lutte directe dans cette course.

Encore une fois, l’Impact joue gros lors du «jour décisif». Sera-t-il enfin des éliminatoires pour une première fois depuis 2016? C’est jouable, mais la troupe de Thierry Henry n’est pas en forme par les temps qui courent, ayant perdu cinq de ses six derniers matchs, les deux derniers par jeu blanc. C’est inquiétant, d’autant plus que son rival a, à l’inverse, compilé une fiche de 3-1-1 à ses cinq derniers matchs. La formation de la capitale américaine connaît un certain regain de vie depuis le congédiement de l’entraîneur Ben Olsen et qui plus est, elle obtiendra vraisemblablement du renfort avec le retour au jeu de l’ailier américain Paul Arriola, l’un des cadres de l’effectif. Mieux, elle jouera à domicile.

Alors, rien ne sera donné à l’Impact, mais ce n’est qu’un match. Dans un bon jour, il peut encore battre D.C. United. En ce qui concerne les autres scénarios, voyez ce tweet de notre statisticien Guillaume Villemaire :

#IMFC | L'Impact a vraiment 9 vies. Avec la remontée de Minnesota sur Chicago, voici les scénarios pour que l'Impact se qualifie en séries Dimanche face au DC United. Tous les matchs de l'est seront joués à 15h30 pic.twitter.com/5fZAPv9XpR — Guillaume Villemaire (@GVillemaire13) November 5, 2020

À qui ira le «Supporter’s Shield»?

Certains estiment que le «Supporter’s Shield», remis au champion de la saison régulière, a moins de valeur cette saison étant donné que les équipes n’ont pas toutes eu droit à un calendrier équitable.

D’autres diront qu’au contraire, les conditions dans lesquelles les équipes ont dû se débrouiller, en 2020, font en sorte qu’il vaut la peine de saluer le champion de la saison régulière.

Et après avoir considéré ne pas remettre le «Supporter’s Shield» cette année, la MLS l’attribuera finalement.

Crédit photo : Steven Bisig-USA TODAY Sports

Il n’y a désormais que deux équipes qui peuvent le remporter : l’Union de Philadelphie et le Toronto FC.

Les deux ont 44 points au compteur. Les deux devront, pour le remporter, battre des adversaires pas commodes : l’Union doit affronter le Revolution de la Nouvelle-Angleterre alors que le TFC aura les Red Bulls de New York devant lui.

Si les deux clubs l’emportent, le différentiel de buts fera la différence. Et comme Philadelphie a un différentiel de +22 et Toronto, seulement +8, l’Union repartira sans doute avec le trophée le cas échéant.

Here's how the EAST is shaping up prior to #DecisionDay by @ATT.



Who will claim the last 2⃣ spots? 🤔 pic.twitter.com/wQYgvedGS4 — Major League Soccer (@MLS) November 6, 2020

L’Union devra cependant se débrouiller sans son gardien Andre Blake, l’un des meilleurs de la MLS, et fera sans doute confiance au plus ou moins fiable Joe Bendik. Les blessures sont aussi une source d’inquiétude pour Toronto : Jozy Altidore est toujours sur le carreau, alors que d’autres, comme Ayo Akinola ou Pablo Piatti, ne sont pas à 100%.

Enfin, si l’Union finit par remporter le bouclier, il s’agira de son premier trophée en MLS. Rappelons que l’équipe a échappé trois finales de l’Open Cup dans sa jeune histoire, alors nul doute que ce titre sera apprécié et sera un symbole fort de la progression du club, ces dernières années, sous la gouverne de l'entraîneur Jim Curtin. Le TFC, lui, a eu sa part de trophées depuis 2015, et a d’ailleurs remporté le Shield en 2017.

Crédit photo : David Butler II-USA TODAY Sports

Le LAFC à surveiller

La situation est davantage fixée dans l’Ouest, quoiqu’il faille encore déterminer qui finira au premier rang du classement entre le Sporting de Kansas City, les Timbers de Portland et les Sounders de Seattle.

De tous les matchs à l’horaire, celui entre les Timbers et le Los Angeles FC risque d’être le plus intéressant. Parce que les Timbers ont beau être ennuyés par les blessures et privés du crucial milieu de terrain Diego Chara, qui est suspendu, ils auront à cœur de faire tout ce qu’ils peuvent pour terminer au premier rang.

Le Los Angeles FC, pour sa part, veut terminer quatrième et obtenir l’avantage du terrain au premier tour des éliminatoires. Et la formation californienne, qui a connu une saison en dents de scie, voudra se reprendre après avoir encaissé un douloureux revers de 3-2 contre les Earthquakes de San Jose il y a quelques jours.

La bonne nouvelle pour le LAFC, c’est qu’après avoir passé l’essentiel de la saison sur le carreau, Carlos Vela semble retrouver la forme au point où il pourrait être de la formation de départ. Le Mexicain est le joueur le plus important du club et s’il est au sommet de son art, la troupe de Bob Bradley peut redevenir celle qui a marché sur la MLS en 2019.

D’ailleurs, si le LAFC entre en éliminatoires en santé, sur une victoire.... personne ne voudra se frotter à eux au premier tour!

Crédit photo : Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Aussi, l’ailier Diego Rossi, qui a 14 buts au compteur cette saison, apparaît bien en voie de mettre la main sur le Soulier d’Or, remis au meilleur buteur du calendrier régulier.

Sur ce, bon «jour décisif» à tous les amateurs de soccer d’ici!