«C'est maintenant ou jamais» - Thierry Henry

À la veille du dernier match de la saison régulière, où une place dans les éliminatoires est à l’enjeu pour l’Impact de Montréal, l’entraîneur-chef Thierry Henry ne pouvait faire autrement que de reconnaître l’urgence de la situation.

«C’est une situation sans lendemain (do or die), si on n’a pas la fougue et le désir de vaincre, ça ne vaut pas la peine d’aller se battre. Mais oui, je sens ça chez mes joueurs, a-t-il indiqué lors d’une vidéoconférence, samedi, en vue du match du lendemain contre le D.C. United, au Audi Field, à Washington. C’est maintenant ou jamais car nous n’aurons pas d’autres chances après ça.»

Concrètement, différents scénarios sont encore possibles pour l’Impact au terme de cette partie qui sera diffusée sur les ondes de TVA Sports. En l’emportant dimanche, le club montréalais se qualifie en effet pour les séries avec la neuvième place dans l’Association de l’Est. Là où ça se complique : si l’Impact fait match nul contre D.C. United et qu’une seule équipe parmi Chicago, Atlanta et Miami remporte son dernier match, Montréal passera.

Finalement, si l’Impact perd contre D.C. United, la troupe de Thierry Henry est éliminée à moins que Chicago s’incline et qu’Atlanta et Miami ne parviennent pas à faire mieux qu’un match nul. L’Impact terminerait alors au 10e rang. En résumé, Montréal est mieux de gagner.

Au coeur de l’élection de Joe Biden

Comme si cette année 2020 n’était pas déjà complètement folle pour l’Impact de Montréal, le hasard a voulu que le dernier match de la saison ait lieu à Washington, tout juste après la confirmation de l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis.

«On s’en va à D.C., donc j’espère que ça ira, a ainsi mentionné l’entraîneur-chef de l’Impact Thierry Henry, samedi, lors d’une videoconférence tenue à la veille de la dernière rencontre de la saison régulière. On va se concentrer sur ce qu’on doit faire, mais c’est vrai qu’on va se retrouver dans la capitale. J’espère qu’on va bien dormir et que ce sera tranquille dans les rues.»

Pour se situer, il faut savoir que l’Audi Field, qui est le domicile du D.C. United, est situé à environ cinq kilomètres de la Maison-Blanche.

Les tensions sont présentes aux États-Unis, dont à Washington, alors que la victoire de Biden a été assurée face à Donald Trump, samedi, quatre jours après l’élection présidentielle.

À propos de l’Impact, le club montréalais tentera de confirmer sa place dans les éliminatoires de la Major League Soccer, dimanche, grâce à un bon résultat contre le D.C. United.