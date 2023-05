Daniel Brière ne s’en cache pas : les Flyers de Philadelphie avaient Juraj Slafkovsky dans leur mire au dernier repêchage.

«Slafkovsky était très haut sur notre liste nous aussi», a déclaré à l’émission «JiC», vendredi à TVA Sports, celui qui vient d’être confirmé au poste de directeur général des Flyers. Voyez cette entrevue dans la vidéo ci-dessus.

Détentrice du cinquième rang de sélection, l’équipe de la Pennsylvanie a plutôt jeté son dévolu sur Cutter Gauthier. Près d’un an plus tard, Brière est très heureux de cette prise.

«On croyait en lui. On aimait le "package" de Gauthier avec sa vitesse, sa grosseur, son lancer et le fait qu’il peut aussi jouer au centre. L’an dernier, il a passé la saison au centre à Boston College. On est très satisfait de son développement, a-t-il affirmé. Il a connu une grosse saison dans les rangs collégiaux américains. Il y retourne pour une deuxième année. On espère qu’il sera avec nous la saison suivante. Nous sommes très heureux de l’avoir dans notre organisation.»

Selon Brière, «Gauthier va être un gros morceau de notre futur».

Pour l’instant, le jeune de 19 ans participe au Championnat du monde avec l’équipe américaine. Il a même marqué à son premier match, vendredi, dans une victoire de 4-1 des États-Unis contre la Finlande.