Les Flyers de Philadelphie ont tenu une conférence de presse vendredi afin de présenter leur groupe de dirigeants et s’il faut se fier aux commentaires des gens concernés, le directeur général Daniel Brière aura les coudées franches.

Le Québécois a obtenu sa permanence jeudi et se dit fin prêt à ramener le club sur le chemin de la respectabilité. Si la tâche risque de nécessiter de la patience, du temps et du travail, l’organisation estime au moins miser sur la personne parfaite pour y parvenir. Avec notamment une expérience de 17 ans comme joueur de la Ligue nationale de hockey et un bon bagage en gestion, Brière a su convaincre le club pour lequel il a évolué de 2007 à 2013.

En fait, avait-il vraiment besoin de le faire dernièrement?

«Un processus d’embauche n’était pas requis. J’ai constaté ses aptitudes de leader et son intelligence. Nous avions déjà notre directeur général», a affirmé le gouverneur de la concession, Dan Hilferty, en évoquant le statut intérimaire qu’assumait auparavant le Québécois, nommé en mars après le congédiement de Chuck Fletcher.

«J’ai la confiance sans limite que Daniel Brière est l’homme idéal pour cet emploi, a pour sa part déclaré le président des opérations hockey, Keith Jones. Je lui donnerai mon opinion et il prendra la décision finale. [...] Il voulait être un Flyer et je suis plus qu’impressionné par sa préparation.»

Quant au principal intéressé, son enthousiasme est débordant. Il a déjà hâte d’œuvrer aux côtés de Jones, son supérieur immédiat, dans un organigramme rappelant un peu celui du Canadien de Montréal, qui compte sur le vice-président des opérations hockey, Jeff Gorton, et le DG Kent Hughes. La synergie sera à point, selon ses dires.

«Je suis excité et je n’ai aucune inquiétude. Ça va fonctionner. Je ne veux pas de gens se contentant de dire oui. Je préfère ceux qui amènent leur vision», a indiqué Brière, qui a par ailleurs mentionné les noms de Marc Bergevin et de Joe Sakic, entre autres, parmi ses sources d’inspiration dans son parcours de dirigeant.

Il fait partie de la famille

Présent au point de presse, l’entraîneur-chef John Tortorella croit que le vécu de Brière comme joueur et membre de la direction des Flyers constitue un atout indéniable. À ses yeux, il saura transmettre sa passion de Philadelphie, comme le font les autres anciens porte-couleurs du club ayant encore leur utilité, selon lui.

«Je ne comprends pas pourquoi les gens prononcent les mots ex-Flyers. Je ne saisis pas cette façon de penser qu’on retrouve à l’extérieur de la ville et de ceux qui disent : oh, voici un ancien Flyer. Ils ne sont pas décédés, ils sont passionnés et possèdent de l’expérience. C’est important d’avoir leur foi», a-t-il relaté.

«Je sais ce que vous pensez, mais l’embauche de deux anciens joueurs des Flyers n’est pas un nouveau départ. Notre objectif était de choisir les deux meilleurs candidats; la vie a voulu que ce soit des Flyers», a soutenu Hilferty.

Justement à l’intention des partisans, reconnus pour leur impatience, Brière avait ceci à émettre : «vous avez toute mon attention», ce qui est un bon signal pour une équipe ayant disputé ses derniers matchs locaux de la saison 2022-2023 devant quelques sièges vides au Wells Fargo Center.