Un joueur des Devils dans la mire des Canadiens?

La surprenante saison des Devils du New Jersey s'est terminée jeudi soir alors qu'ils ont été éliminés par les Hurricanes de la Caroline.

Lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», vendredi, Raphaël Doucet a expliqué que le futur était très prometteur pour cette organisation.

«Le meilleur est à venir pour cette formation. Ils ont déjà un très bon jeune noyau à l'attaque. À la défense, Luke Hughes risque d'être là à temps plein. Simon Nemec, qui a été repêché tout juste derrière Juraj Slafkovsky en 2022, est également un autre jeune défenseur à surveiller. Ils vont faire peur dans deux ou trois ans.»

L'analyste ajoute toutefois que des changements sont à prévoir au New Jersey et qu'un des défenseurs de l'équipe pourrait peut-être se retrouver à Montréal.

«Je pense qu'on va vouloir ramener Ryan Graves en raison de sa polyvalence et de sa fiabilité en défensive. Mais avec des gars comme Luke Hughes et Simon Nemec qui cognent à la porte, je pense que ça sonne la fin pour Damon Severson. On manque un peu de défenseurs droitiers à Montréal. Est-ce que Damon Severson pourrait être une option pour aider le jeu de puissance? Je pense vraiment qu'il va quitter les Devils de New Jersey.»

