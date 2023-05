«Je n’ai aucunement confiance aux Maple Leafs»

Les Maple Leafs de Toronto n’ont encore pas le choix de gagner ce soir, sinon c’est déjà la fin de leur parcours éliminatoire.

Tiendront-ils toujours le coup et étireront-ils ainsi la série en six matchs? Deux des collaborateurs de l’émission «La Poche bleue le midi» ont exprimé des doutes, vendredi, à quelques heures seulement du cinquième affrontement contre les Panthers de la Floride. Voyez les arguments de Steve Bégin et de Pascal Leclaire dans la vidéo ci-dessus.

Leclaire s’est montré le plus sceptique des deux. L’ex-gardien est découragé par le caractère imprévisible des Leafs.

«J’espère que les Maple Leafs vont gagner, mais en même temps, je n’ai aucune confiance en ce groupe-là, a déclaré Leclaire. Je ne crois pas en eux même si j’ai prédit qu’ils allaient gagner la série en sept. J’ai juste ça des doutes sur les Leafs!

«C’est l’une des équipes les plus frustrantes de la LNH. Avec tous les gros noms qu’ils ont, je ne peux pas croire qu’ils ne sont pas capables de décider de jouer de la bonne façon. Ils doivent jouer de la même façon que dans le dernier match s’ils veulent se garder une chance de rester en vie.»

«Je pense qu’ils vont gagner, mais...»

Bégin a tenu des propos plus optimistes. Selon lui, les Leafs prolongeront le suspense au-delà du match numéro cinq. Mais disons qu’il ne parierait pas sa maison là-dessus...

«Je pense qu’ils vont en jouer encore une autre. Après avoir offert leur meilleure performance mercredi, je ne peux pas croire qu’ils ne vont pas se présenter devant leur public. Ils ont de la difficulté à la maison, avec leur fiche de 1-4, alors j’ai encore des doutes. S’ils gagnent ce soir, ça va enlever un gros poids de leurs épaules. Je les ai pris en sept, alors je n’ai pas le choix, je dois rester avec ma prédiction.

«Je souhaite qu’ils gagnent ce soir, je pense qu’ils vont gagner, mais j’ai quand même des doutes. Tu ne sais jamais sur quel pied ils vont se présenter. Ils ont besoin de se présenter pendant 60 minutes pour une rare fois depuis le début des séries.»

Leclaire a aussi donné crédit aux Panthers pour leur efficacité à contrer les gros canons offensifs torontois.

«On est dur avec les Maple Leafs, mais les Panthers font aussi du bon travail, à l’image des Hurricanes contre les Devils. Leur échec avant est tellement efficace. Ils ralentissent beaucoup les relances et les sorties de zone rapides. Les joueurs mettent beaucoup de pression sur ceux des Leafs.»

Vous pourrez voir le cinquième match de cette série à compter de 19h ce soir à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.