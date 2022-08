Cinq moments à retenir du dernier weekend

La 23e semaine d’activité de la saison 2022 en MLS est derrière nous alors que le Los Angeles FC et l’Union de Philadelphie ont notamment consolidé leurs premières places au classement dans l’Ouest et dans l’Est, respectivement.

On a vu un peu de tout au cours des derniers jours : deux matchs de fous qui sont terminé 4-4, et trois autres sans le moindre but, dont celui du CF Montréal, qui s’en est donc tenu à un 0-0 à domicile contre le New York City FC, qui jouait son premier match sans son talisman Taty Castellanos, parti poursuivre sa carrière en Europe.

À lire aussi: CF Montréal: la défense se lève

Le bon : le gardien québécois James Pantemis en est à deux jeux blancs en trois sorties depuis que Sebastian Breza a perdu son poste de numéro un devant le filet montréalais. Le moins bon : Montréal n’a marqué que quatre buts à ses cinq derniers matchs. Après un fort début de campagne au plan offensif, le CF MTL redevient ce club qui a de la difficulté à aller chercher le gros but. Est-ce circonstanciel, ou est-ce une indication sur la valeur réelle de l’attaque du club? Souhaitons qu’il s’agisse de la première hypothèse, car à quelques jours de la fin du mercato estival en MLS, il apparaît toujours hors de question pour l’organisation d’aller chercher des renforts. En attendant, Montréal occupe toujours le troisième rang au classement dans l'Est, un bel accomplissement qu'il faut continuer à souligner.

Par ailleurs, voyez ici la rencontre de notre collègue Andy Mailly-Pressoir avec le jeune et talentueux milieu montréalais Ismael Koné.

Enfin, il importe de saluer de nouveau le regretté Jason Di Tullio, emporté par un cancer il y a quelques jours. L’ancien joueur et entraîneur adjoint de l’Impact a reçu un bel hommage au stade, samedi soir.

Hommage à Jason Di Tullio -

Sur ce, voici cinq autres moments à retenir des derniers jours dans la MLS :

Vela tranche

L’organisation du Los Angeles FC fait tout ce qu’elle peut, cette année, pour permettre au club d’aller chercher sa première Coupe MLS. Et si les acquisitions des réputés Giorgio Chiellini et Gareth Bale vont assurément aider, c’est encore l’incontournable Carlos Vela qui a fait la différence, vendredi, en inscrivant le but gagnant contre des Sounders qui continuent d’inquiéter...

Carlos Vela tranche pour le LAFC -

Un match de fous au Minnesota

Un but après 14 secondes de jeu, et sept autres avant la 70e minute : les amateurs de soccer présents à l’Allianz Field de Saint Paul, samedi, n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. Grâce à ce point obtenu à l’étranger, Portland se place dans le portrait des éliminatoires dans l’Ouest. Voyez les faits saillants ici :

Faits saillants Minnesota United FC vs Portland Timbers -

Encore du travail à faire à Toronto

Fort de ses tonitruantes acquisitions italiennes, le Toronto FC reprend du poil de la bête même si les résultats, pour l’instant, se font encore attendre, ce qui n’est pas étonnant en considérant à quel point le club allait mal avant ces arrivées. Le Revolution a tenu les Torontois en respect, samedi, dans un verdict nul de 0-0. Il est tout de même à noter que le nouveau gardien des «Revs», Djordje Petrovic, a brillamment privé Lorenzo Insigne de son premier but en MLS :

RT if you love Djordje Petrović. pic.twitter.com/eD0wQzKN2S — New England Revolution (@NERevolution) July 31, 2022

Chapeau, Gonzalo!

On n’y croyait plus tellement, mais le vétéran attaquant et joueur désigné de l’Inter Miami, Gonzalo Higuain, a retrouvé sa touche, dernièrement. Dans l’autre match de fous de la semaine, un 4-4 contre Cincinnati, «Pipita» a inscrit trois buts, dont un très beau sur coup franc. Miami sera au Stade Saputo, samedi prochain...

Un golazo de Gonzalo Higuain -

Encore Taxi!

Wayne Rooney a enfin pu faire ses débuts aux commandes de D.C. United, dimanche, contre Orlando, et ses hommes ont souligné l’occasion en lui offrant une victoire de 2-1, acquise dans les dernières minutes du match grâce à des buts de Chris Durkin et du désormais inévitable Taxi Fountas, dont c’était le 11e filet en 14 apparitions depuis son arrivée avec l’équipe en avril :

Taxi Fountas, encore! -

Le bonus :

Philadelphie a dégommé Houston 6-0, samedi, et le milieu de terrain de 19 ans Jack McGlynn, produit de l’académie de l’Union, en a profité pour inscrire un superbe premier but dans la MLS :

Un très beau premier but pour Jack McGlynn -

Enfin, voici l'équipe de la semaine, au sein de laquelle figure l'arrière du CF Montréal Kamal Miller: