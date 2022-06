Ça va cogner à TVA Sports!

Tout le monde fait le poids, les boxeurs sont fébriles, le public a hâte : le gala d’Eye of the Tiger Management mettant en vedette Erik Bazinyan et Steven Butler s’ébranlera dès 18h, ce soir, au Casino de Montréal.

Et c’est avec plaisir que nous vous présenterons ce gala à TVA Sports.

En quête d’un 13e K.-O. en 14 sorties, l’Arménien et Québécois Bazinyan (27-0-0, 21 K.-O.) défendra son titre NABF des super-moyens en fin de gala contre l'Argentin Marcelo Esteban Coceres (30-3-1, 16 K.-O.). Les deux hommes en découdront dans un duel de 10 rounds au maximum avec également sur la table la ceinture vacante de la NABA.

Tout juste avant, le Québécois Steven Butler (29-3-1, 25 K.-O.) en viendra aux coups avec le Néo-Brunswickois Brandon Brewer (25-2-1, 11 K.-O.). En cette veille de Fête nationale, Butler a promis de représenter le Québec «comme il le faut». Une chose apparaît certaine à la suite de la pesée d’hier : les deux hommes ne s’aiment pas beaucoup. La ceinture des poids moyens de la NABF sera à l'enjeu dans leur combat. Il s’agit d’un duel important pour le Québécois qui veut relancer sa carrière pour de bon et retrouver le chemin d’un combat de championnat.

Butler-Brewer: la pesée, le face-à-face -

Mais si ce n’était que ça. Au contraire, le reste de la carte de boxe offerte par Eye of Tiger verra en action plusieurs autres talentueux pugilistes d’ici. À commencer par Junior Ulysse (20-2-0, 11 K.-O.), qui n’a pas boxé depuis juillet dernier. Il sera opposé à un autre Argentin, Reuquen Facundo Arce (14-6-2, 7 K.-O.). Ulysse, par sa technique supérieure et son style explosif, offre toujours des combats divertissants.

Le Russe établi à Montréal Artem Oganesyan (13-0-0, 11 K.-O.), un impressionnant cogneur, affrontera le vétéran Mexicain Dante Jardon (34-8-0, 25 K.-O.) alors que le titre NABF des super-mi-moyens sera à l’enjeu.

Du côté des femmes, il ne faudrait pas manquer le combat de la Montréalaise de 37 ans Mary Spencer (5-0-0, 3 K.-O.) qui, en cinq combats chez les pros, a vite développé l’habitude de terrasser ses adversaires. Elle aura toutefois un défi intéressant ce soir alors que l’ex-championne du monde (détrônée par Marie-Ève Dicaire en 2018) Chris Namus (25-7-0 8 K.-O.) sera sur son chemin.

Leila Beaudoin (5-0-0 1 K.-O.), de son côté, a l’intention «de marcher sur» sa rivale française Amel Anouar (2-2-1).

Enfin, d’autres espoirs d’Eye of the Tiger, comme Avery Martin Duval et Luis Santana, seront aussi de l’événement.

Bonne boxe sur nos ondes!