À VOIR: Junior Ulysse réussit un K.-O. au Casino

Junior Ulysse a ouvert la machine au troisième round au Casino de Montréal, jeudi soir.

Après une absence de près d’un an, le boxeur québécois d’Eye of the Tiger Management a passé le knock-out à l’Argentin Reuquen Facundo Arce. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Celui qui revêtait les couleurs des Carabins de l'Université de Montréal à son arrivée sur le ring a étudié son rival de 26 ans en début de combat, avant de lui asséner un violent coup au corps pour arrêter le duel.

Son prochain objectif? Un combat de championnat du monde, rien de moins.

«Je suis tanné de jouer dans la cour d'école, a-t-il lancé. Ce n'est pas ma place.»

Le dernier combat d’Ulysse remontait au 7 juillet 2021. Ennuyé par une blessure à un coude, il avait été contraint de déclarer forfait avant d’affronter Antonio Moran, en janvier dernier.