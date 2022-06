Leila Beaudoin toujours invaincue

La Québécoise Leila Beaudoin a conservé sa fiche parfaite en faisant mordre la poussière à la Française Amel Anouar par décision unanime, jeudi au Cabaret du Casino de Montréal.

Beaudoin (6-0) est restée en contrôle tout au long du duel de six rounds face à sa rivale. Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

«Tout ce [sur quoi] on a travaillé dans le gym, je l’ai appliqué ce soir, a lancé l’athlète de 26 ans après le pugilat. La tactique que j’avais avec elle [était] de tendre des pièges et de ne pas lancer plein de coups pour rien.»

Elle a d'ailleurs fait résonner les murs du Cabaret en assénant une droite sèche au visage d'Anouar (2-3-1) au troisième round, mais la native de Le Cannet est restée de glace, tentant même de déconcentrer son adversaire avec des mimiques. La Française n'a toutefois que très rarement été en mesure de percer l'armure de Beaudoin.

La Témiscouataine n’a pas chômé en 2022, elle qui a vaincu les Mexicaines Monica Selene Alcala et Estafania Gonzalez Franco, respectivement en février et en mars dernier. Elle n’a pourtant pas l’intention de calmer ses ardeurs de sitôt, promettant un retour sur le ring d’ici la fin de l’année.

«On va faire le plus de combats possible [pour] rester active. Je n’ai pas fini de boxer en 2022, c’est certain. C’est déjà prévu, mais je n’en dis pas plus», a-t-elle conclu en ricanant.