À VOIR: Mary Spencer démolit son adversaire en moins d’un round!

Mary Spencer a montré une impressionnante force de frappe, jeudi soir, au Casino de Montréal.

La nouvelle protégée d’Eye of the Tiger Management a mis hors son combat l’Uruguayenne Chris Namus dès le premier round pour réaliser son quatrième knock-out en six duels. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Son travail de démolition a duré 1 minute 56 secondes.