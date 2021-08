Un plongeon qui hantera Meaghan Benfeito longtemps

La Québécoise Meaghan Benfeito espérait beaucoup mieux comme probable dernière performance olympique, jeudi, à l’épreuve du 10 mètres féminin des Jeux de Tokyo, et son cinquième plongeon lui laissera un goût amer pour un bout de temps.

L’athlète de 32 ans a terminé au 13e rang de la demi-finale et n’a donc pas obtenu sa qualification à la ronde ultime, puisque seules les 12 premières participantes décrochaient leur billet.

Aussi, Benfeito s’est rapidement compliqué la tâche. Elle a gaffé à sa première présence à la tour quand son double saut périlleux et demi arrière avec une vrille et demie lui a valu 38,40 points. Elle s’est brièvement hissée à la 12e place de qualification à la suite de son quatrième plongeon, le double saut périlleux avec une vrille et demie en équilibre.

Toutefois, la Lavalloise a perdu un échelon après son cinquième plongeon, le triple saut périlleux et demi retourné. Elle a terminé avec un total de 296,50, à cinq points de la Mexicaine Orozco Loza, la dernière qualifiée pour la finale.

«Ce plongeon va me hanter pendant des mois, mais c’était vraiment le meilleur envol que j’ai eu depuis des semaines. Quand tu ne t’entraînes pas comme ça, tu te perds un peu à la fin. Ma rotation était beaucoup plus rapide et c’est pour ça que j’ai dépassé la verticale. Mais encore une fois, je suis fière d’avoir poussé jusqu’à la fin», a-t-elle mentionné dans un communiqué.

Moments difficiles

Le tout s’ajoute à certains événements très difficiles pour Benfeito. À Tokyo, elle et sa partenaire Caeli McKay, qui plongeait malgré une douleur à une cheville, avaient commis une erreur pour terminer à 54 centièmes de point d’une place sur le podium à l’épreuve du 10 m synchronisé.

À l’extérieur de la piscine, la nouvelle de l’incendie ayant détruit son condo en janvier a été largement médiatisée. En dépit de tout cela, la vétérane garde la tête très haute.

«Évidemment, je suis déçue, triste, mais en même temps, c’est important d’être fière de moi-même, a déclaré Benfeito. Les derniers mois, les deux dernières années ont été très difficiles avec la pandémie et tout ce qui s’est passé au cours des derniers mois. Simplement d’être ici, particulièrement avec toute l’incertitude entourant la tenue des Olympiques, s’ils allaient être annulés, s’ils allaient se produire, tout ça, je pense que je peux être fière de m’être tenue debout sur la plateforme et d’avoir donné le meilleur de moi-même.»

En finale, les Chinoises Hongchan Quan et Yuxi Chen ont réalisé un doublé, récoltant respectivement 466,20 et 425,40 points. L’Australienne Melissa Wu (371,40) a complété le podium.