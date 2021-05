Ducharme sur Caufield: «S’il est en uniforme...»

L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal Dominique Ducharme s'adressait aux journalistes, dimanche matin, au lendemain de la défaite face aux Maple Leafs.

Il a évidemment été question des possibles changements en vue du troisième affrontement, lundi soir, mais le pilote de Joliette n'a pas dévoilé son jeu, déclarant que «c'est toujours possible».

Voyez le point de presse intégral de Dominique Ducharme dans la vidéo, ci-dessus.

«On va analyser les deux matchs et on va brasser notre formation le mieux possible pour le match de lundi.»

Cela dit, Ducharme a été interrogé sur la possibilité d'employer le jeune Cole Caufield, qui a bien tiré son épingle du jeu sur l'avantage numérique et en prolongation, à trois contre trois. Un rôle limité est-il dans les plans?

«Je ne pense pas qu’on a peur de l’utiliser à cinq contre cinq. On a de la profondeur. On veut que tout le monde puisse entrer et offrir une contribution», d'expliquer l'instructeur en chef.

«S’il est en uniforme, il ne sera pas seulement en supériorité numérique.»

Si plusieurs voient l'urgence de procéder à des changements après la défaite de 5-1, Ducharme y va selon les besoins.

«C’est 1-1 dans la série, on a un match numéro 3 à la maison. On est dans une bonne position, nous ne sommes pas dans une position précaire. On va analyser les deux matchs et on va brasser notre formation le mieux possible pour le match de lundi.»

Les défenseurs Joel Edmundson et Brett Kulak se sont adressés aux journalistes par la suite.