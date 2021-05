À TVA Sports: Canadiens 1 - Maple Leafs 1

Après avoir remporté la première rencontre de manière dramatique face aux Maple Leafs, jeudi, les Canadiens tentent de revenir à Montréal avec une avance de 2-0 dans leur série de premier tour.

Voyez le match sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports Direct!

La rencontre est en cours. La marque est de 1-1 en première période.

PREMIÈRE PÉRIODE

15:17 - Le tir de loin de Jeff Petry donne des difficultés à Jack Campbell, qui laisse un retour. Le gardien parvient à immobiliser le disque avant que les joueurs du CH puissent s'emparer du retour.

14:18 - Ilya Mikheyev montre l'étendue de sa vitesse et file à vive allure en direction de Price. Le gardien du Tricolore est prêt et a le dessus sur l'attaquant des Leafs!

12:25 - BUT TORONTO! À force d'insister, ça finit par payer! Le tir précis de Jason Spezza n'est pas maitrisé par Carey Price. Le vétéran crée l'égalité 1-1 en milieu de première période.

11:16 - Le tir de Ben Chiarot rate la cible.

07:57 - BUT CANADIENS! Le trio composé d'Armia, Toffoli et Kotkaniemi est intense en zone adverse et bombarde la cage de Campbell! Jesperi Kotkaniemi s'empare finalement d'une rondelle libre et ouvre la marque! Quelle histoire, c'est 1-0 CH!

07:27 - Carey Price parvient à voir le tir de la ligne bleue de Jake Muzzin et repousse facilement le lancer!

06:15 - Toronto obtient les meilleures chances de marquer jusqu'à présent. Zach Hyman passe bien près de tromper la vigilance de Price.

06:05 - Au tour de Joe Thornton de voir son tir être bloqué par Carey Price.

04:28 - Shea Weber opte pour un lancer, mais sa frappe passe à côté de Campbell.

04:21 - Gallagher connaît un gros début de match. Il décoche un lancer, mais Rielly est bien posté devant l'attaquant du CH.

03:56 - Quelle chance ratée des Leafs! Price frustre William Nylander et Nick FOligno coup sur coup, mais accorde un généreux retour de lancer à Foligno. Le vétéran a le 1-0 au bout du bâton, mais il rate la cible!

02:19 - Brendan Gallagher plaque solidement le défenseur Rasmus Sandin!

01:45 - Phillip Danault y va d'un faible tir du revers. Jack Campbell réalise l'arrêt.

01:17 - Joel Armia voit son tir être bloqué par le défenseur Jake Muzzin.

00:10 - Josh Anderson distribue la première mise en échec de la rencontre. Morgan Rielly est sa victime.

00:00 - Début de la rencontre.