Les Canucks tentent de s'accrocher

Les Canucks de Vancouver conservent toujours un mince espoir de participer aux séries éliminatoires. Toutefois, ils devront être parfaits jusqu'à la fin de la saison, en commençant par un duel contre les Jets de Winnipeg, lundi soir.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h30.

Il reste sept matchs à jouer aux Canucks en saison régulière. La formation de la Colombie-Britannique a 43 points au classement et peut ainsi obtenir un maximum de 57 points, le même nombre que les Canadiens de Montréal qui sont au quatrième rang de la section Nord. Ainsi, le seul scénario possible pour les hommes de Travis Green est la perfection, combinée à deux défaites en temps régulier du Tricolore et un revers des Flames de Calgary.

Pour ainsi dire, l'espoir est mince.

Face aux Jets, les Canucks affronteront une équipe qui connaît de grandes difficultés actuellement, ayant perdu huit de ses neuf derniers matchs. La formation du Manitoba est troisième au classement de la section Nord, avec 59 points.

Mark Scheifele est le meilleur pointeur des Jets avec 58 points. Brock Boeser fait de même chez les Canucks, avec 41 points.