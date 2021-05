Alex DeBrincat fait encore des siennes

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Alex DeBrincat a fait bouger les cordages à deux reprises et sa formation a vaincu les Stars de Dallas au compte de 4 à 2, dimanche soir, au United Center.

Il s’agissait d’un sixième consécutif où le franc-tireur de 23 ans inscrivait au moins un but. Face à la formation texane, il a amassé ses 30e et 31e réussites de la présente campagne.

Brandon Hagel et MacKenzie Entwistle ont inscrit les autres filets des vainqueurs. Dans le cas du second, c’était son premier but dans la Ligue nationale. Il y disputait son quatrième match.

Patrick Kane a quant à lui amassé deux mentions d’aide. L’Américain a ainsi franchi le cap des 50 aides pour une septième fois en 14 saisons dans le circuit Bettman.

Devant le filet des Hawks, Kevin Lankinen a repoussé 37 des 39 rondelles que les patineurs des Stars ont envoyées dans sa direction. Il a été déjoué par des tirs de Denis Gurianov et de Mark Pysyk.