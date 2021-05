La fin d’un chapitre pour Evander Kane

Ayant déclaré faillite au mois de janvier, l’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane s’est ouvert pour la première fois sur sa situation financière, et le fait que sa débâcle financière ait été rendue publique a été une véritable libération pour lui.

Le processus n’est pas terminé pour Kane, qui doit encore faire face à des poursuites lancées par certains de ses créanciers. Pourtant, l’athlète de 29 ans connaît l’une de ses meilleures saisons en carrière, avec 22 buts et 49 points en 55 parties.

Libéré d’un poids énorme, Kane peut maintenant être lui-même sans avoir à cacher honteusement ses problèmes à ses amis et à ses coéquipiers.

«J’ai été très soulagé et je ne m’étais pas senti aussi bien depuis longtemps», a dit Kane à propos de sa décision de déclarer faillite, dans une entrevue exclusive avec le site The Athletic publiée lundi matin.

«Oui, c’est stressant de faire face à une faillite. C’est vraiment stressant. Mais c'était un soulagement parce que je n'avais plus à essayer de le cacher. Je n’avais pas à faire semblant. C'était un gros poids sur mes épaules d'une certaine manière. Pendant des années, j'ai été confronté à toutes ces choses. C’est un stress constant. Avec cette décision, les gens pensent que c'est le début de quelque chose. C’est plutôt la fin de ce chapitre de ma vie.»

La famille d’abord

Indiquant avoir détourné les yeux longtemps sur ses ennuis, Kane estime que c’est son rôle de père, dans lequel il a été projeté à temps plein en raison de la pandémie de COVID-19, qui a vraiment fait changer les choses. Maintenant, il souhaite faire les choses de la bonne façon et prendre les décisions qui s’imposent pour le bien de sa famille.

Kane est devenu papa le 3 juillet dernier.

«Avoir ma fille a été un moment énorme qui a changé ma vie, a-t-il expliqué. Cela vous amène à réfléchir à ce que vous devez faire. Non seulement en tant qu'homme, mais en tant que père pour être en mesure de prendre les meilleures décisions pour votre famille à l'avenir.»

«Pour moi, je devais encaisser le coup. C'était en sachant que je devais prendre une décision qui était la meilleure pour ma famille et moi qui ne serait pas non plus la plus flatteuse publiquement. Il m'a fallu un certain temps, je pense, pour faire face à ma situation.»

Et à propos de la réaction des gens, Kane ne s’en fait pas.

«C’est amusant pour moi de voir comment les gens sont si prompts à tirer une conclusion sur tout ce qu’ils entendent. Je trouve cela tellement irresponsable. Sans connaître les détails, sauf peut-être quelques-uns.»