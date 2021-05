Jake Allen : «ça ne fonctionne pas!»

L’absence d’un vétéran de la trempe de Carey Price met la barre haute pour le gardien qui doit jouer le rôle de numéro un par défaut. Jake Allen est possiblement en train d’en ressentir les effets.

Samedi soir, face aux Maple Leafs de Toronto, le portier originaire du Nouveau-Brunswick a obtenu un huitième départ en 11 matchs depuis la commotion qu’a subie Price, le 19 avril. Il a alloué un huitième but en deux sorties lorsqu’il entame le match.

Voyez les propos de Guillaume Latendresse et Renaud Lavoie dans la vidéo, ci-dessus.

Dans un calendrier où les rencontres ont lieu aux deux soirs, Allen est-il fatigué? La pression de voler des matchs en l’absence de cinq joueurs-clés est-elle devenue drainante? Ces deux hypothèses sont plausibles.

Car, comme l’a indiqué Renaud Lavoie après la défaite de 3-2 à Toronto, Allen n’était pas à la hauteur quand le Tricolore détenait une avance de deux buts.

«Ça ne fonctionne pas, a-t-il noté à "Dave Morissette en direct". Je ne veux pas lui jeter la pierre, mais (...) tu donnes le premier but et c’est encore un lancer de loin sur lequel il est faible et sur le troisième, ce n’est pas mieux non plus.»

«Je ne dis pas que c’est seulement de sa faute, mais quand ton gardien ne fait pas les arrêts quand tu mènes 2-0 (...), peux-tu ne pas donner le troisième but?»

Un manque d'énergie?

À ses cinq derniers départs, Allen a accordé un total de 17 buts aux patineurs adverses. Selon Guillaume Latendresse, la pression est parfois trop forte pour un auxiliaire en l’absence du numéro un de l’équipe.

«Sans la présence de Price, ça revient tout sur lui. On le dit souvent: un 2 n’est pas capable d’être un 1, a-t-il laissé entendre. Ce n’est pas la même pression.

«Pour moi, Allen c’est ça. On le sent dans l’énergie.»

Latendresse a été jusqu’à dire qu’Allen doit en faire plus pour aider la cause du CH, qui n’a toujours pas cimenté sa place en séries.

«Je trouve qu’il donne un mauvais but par match. Des fois, il fait des arrêts spectaculaires qu’il ne doit pas faire, mais il donne la "zézette" qui fait mal.

«La "zézette" fait plus mal que le gros arrêt qu’il n’est pas censé faire!»