Capitals: se motiver après deux matchs de fous

Toujours impliqués dans une course folle pour le premier rang de la division Est, les Capitals de Washington reprennent l’action, ce soir, en se frottant aux Flyers de Philadelphie.

Actuellement, Washington (73 points) est devancé par les Penguins (75 points), mais ces derniers ont disputé deux matchs de plus. La porte est donc grande ouverte pour la formation de la capitale américaine.

Le match Flyers-Capitals vous sera présenté sur les ondes de TVA Sports dès 19h.

Le plus grand défi, pour les «Caps», sera de maintenir un niveau de compétition élevé après deux rencontres très émotives disputées aux Rangers de New York.

Jusqu’ici, cette saison, Washington et «Philly» se sont affrontés à six reprises, les Capitals l’emportant cinq fois et marquant un impressionnant total de 29 buts. On parle d’une moyenne équivalente à presque cinq filets par rencontre, ce qui est immense.

Qui aura le dessus, cette fois, dans le cadre du dernier match de la saison entre les deux équipes?

La réponse dans quelques heures sur les ondes de TVA Sports!