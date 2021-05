EN DIRECT: Canadiens - Maple Leafs

Les Canadiens de Montréal ont la chance de se qualifier officiellement pour les séries éliminatoires ce soir, mais pour cela, ils doivent l'emporter face aux Maple Leafs de Toronto.

Pour l'occasion, Tomas Tatar effectue un retour au jeu et ses compagnons de trio seront Phillip Danault et Cole Caufield.

Devant les filets, nous avons droit à un duel opposant le jeune Cayden Primeau à Jack Campbell.

En première période, les Maple Leafs mènent 4-0.

PREMIÈRE PÉRIODE

17:23 - BUT! C'est la foire devant le filet des Canadiens et Mitch Marner en profite pour donner une avance de quatre buts aux Maple Leafs.

10:38 - BUT! Pierre Engvall profite d'un retour accordé par Cayden Primeau pour porter la marque à 3-0 et rien ne va plus pour la troupe de Dominique Ducharme.

03:24 - BUT! John Tavares double l'avance des siens avant même la quatrième minute de jeu et les Canadiens sont complètement débordés.

00:16 - BUT! Alex Galchenyuk ouvre rapidement la marque en lançant la rondelle du revers dans l'enclave alors qu'il y avait confusion dans le territoire des Canadiens.

00:00 - Début de la rencontre.