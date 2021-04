Canadiens: un séjour à domicile crucial

Les Canadiens de Montréal affronteront, ce soir, les Maple Leafs de Toronto, au Centre Bell.

Il s'agira du début d'une séquence de quatre rencontres à domicile pour le CH, qui se poursuivra avec des duels contre les Jets de Winnipeg, les Sénateurs d'Ottawa et, encore une fois, les Leafs.

Le CH est actuellement au quatrième échelon de la section Nord, avec 51 points en 47 matchs, mais doit contenir les attaques des Flames de Calgary, cinquièmes (45 points) qui lui soufflent dans le cou.

S'il possède six points d'avance et un match en main sur la formation de l'Alberta, le Tricolore autant de points de retard et toujours ce match en main sur les Jets de Winnipeg, troisièmes. Ces derniers éprouvent quelques difficultés, ayant perdu leurs quatre derniers affrontements.

Avec 36 points, dont 25 buts, Tyler Toffoli est le meilleur pointeur de l'équipe. Avec 59 points, Mitch Marner fait de même chez les Leafs.