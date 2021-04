Absence prolongée pour Jonathan Drouin

L’attaquant québécois Jonathan Drouin s’absentera pour une durée indéterminée, a annoncé le Canadien de Montréal, mercredi.

Dans un bref message sur son compte Twitter, le club a évoqué des motifs personnels pour expliquer la situation. Également, le nom du hockeyeur a été placé sur la liste des blessés à long terme.

«Tout ce que je souhaite pour lui, c’est qu’il s’occupe de ses affaires, a commenté brièvement l’entraîneur-chef du Canadien Dominique Ducharme, à propos de Drouin. On est avec lui, on le supporte, ses coéquipiers le supportent. Nous sommes une équipe et on va rester une équipe.» Voyez son point de presse en vidéo principale.

Afin d’éviter les spéculations, il a été précisé que son absence n’avait rien à voir avec le programme d'aide relatif aux problèmes de dépendance.

«Ce sont des raisons personnelles», a insisté Ducharme.

«C’est une situation délicate, je ne veux pas rentrer dans les détails, a pour sa part commenté Phillip Danault. C’est sa vie privée. Je m’inquiète pour "Jo", c’est mon "buddy". Parfois, il y a des choses un petit peu plus importantes que le hockey et il doit prendre le temps de s’occuper de ça pour l’instant.»

La semaine dernière, l’organisation du Bleu-Blanc-Rouge a révélé que Drouin se trouvait sur le carreau à cause de maux non reliés à la COVID-19, sans toutefois préciser la nature du problème en question.

Le joueur de 26 ans a raté les quatre derniers duels des siens, incluant la série de trois affrontements sur la patinoire des Flames de Calgary.

Par ailleurs, son absence prolongée pourrait permettre à sa formation de garder la recrue Cole Caufield avec le grand club, puisqu’il serait en mesure de rester sous le plafond salarial en vigueur dans la Ligue nationale.

Saison difficile

Pour Drouin, il s’agit d’une autre campagne ardue. Après une saison 2019-2020 marquée par une blessure au poignet l’ayant limité à 27 rencontres, le Québécois a peiné à remplir les filets adverses depuis le début du calendrier régulier. Il a inscrit 23 points, mais seulement deux buts, en 44 sorties, tout en conservant un différentiel de -8.

D’ailleurs, le numéro 92 a été blanchi au cours des quatre dernières parties précédant le début de son absence. Et il faut remonter au 23 février pour retracer un but de Drouin, ainsi au cœur d’une disette de 26 matchs.