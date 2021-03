«Je ne me sens pas moi-même» - Carter Hart

Au cœur d’une course intense pour une place en séries dans la section Est, les Flyers de Philadelphie devront absolument compter sur de meilleures performances du jeune Carter Hart qui en arrache passablement devant son filet.

Le gardien de 22 ans a d’ailleurs vécu une soirée éprouvante, mardi, même si ses rivaux étaient les pauvres Sabres de Buffalo, derniers de leur division. Il a été remplacé par Brian Elliott après une période, le temps d’accorder trois buts en huit tirs. Heureusement pour lui, ses coéquipiers sont revenus de l’arrière pour l’emporter 5 à 4 en tirs de barrage.

Aussi, si les partisans du Canadien de Montréal ont critiqué maintes fois Carey Price cette année, ceux de la Ville de l’amour fraternel n’ont pas de doux sentiments à l’égard de Hart ces temps-ci. les Flyers connaissent une saison intéressante en vertu de leur fiche de 13-7-3, mais ce n’est sûrement pas grâce aux prouesses de leur gardien numéro 1. Ce dernier présente un dossier de 6-5-3, une moyenne de buts alloués de 3,61 et un taux d’efficacité de ,888.

«Je dois seulement trouver le moyen de bloquer les rondelles. Il faut me présenter sur la glace et jouer, a-t-il affirmé au site The Athletic. Je n’ai pas à penser inutilement et je dois juste faire confiance à mon jeu. Actuellement, ça ne va pas. Je ne me sens pas moi-même et il faut que je recommence à jouer [adéquatement] le sport que j’aime, tout en me fiant à ce que j’ai bâti auparavant.»

Du travail à faire

Son entraîneur-chef Alain Vigneault n’a pas lancé la serviette dans son cas, bien au contraire.

«Carter est un très jeune gardien. Nous croyons tous en lui et nous pensons qu’il a un immense potentiel. Cependant, il se trouve dans une situation difficile. Il apprendra de cela et s’améliorera», a-t-il affirmé au site NHL.com.

«Je l’ai remplacé parce que selon moi, il n’a pas été assez bon. Donc, je lui ai dit que Moose [Elliott] allait embarquer, a-t-il en revanche ajouté au sujet du match de mardi. Ça reste la position la plus dure au hockey. [...] Je pense qu’il doit se battre un peu plus fort devant le filet présentement. Et j’ai confiance qu’il travaillera avec Kim Dillabaugh [instructeur des gardiens] pour élever son jeu à un niveau approprié, ce qui permettra à cette équipe d’avoir une chance de gagner à chaque partie.»

Le prochain affrontement des Flyers est prévu jeudi face aux Capitals de Washington et chaque point est important pour les hommes de Vigneault. Effectivement, même avec une moyenne de points obtenus par match de ,630, ils occupent le cinquième rang de l’Est et sont exclus pour le moment du portrait éliminatoire.