Yannick Weber à la rescousse des Penguins

Aux prises avec quelques blessures à la ligne bleue, les Penguins de Pittsburgh ont embauché l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Yannick Weber, mercredi.

Les clauses de l’entente n’ont pas été précisées. Selon le site The Athletic, il s’agit d’un pacte à deux volets d'un an et de 750 000 $. Le Suisse de 32 ans a été soumis au ballottage sur l’heure du midi, car cette procédure est obligatoire afin qu’il puisse être disponible pour sa nouvelle équipe.

Weber a récolté trois points en 41 rencontres avec les Predators de Nashville lors de la campagne 2019-2020, affichant un différentiel de -1. Il a également été blanchi au cours de ses quatre affrontements éliminatoires. Le droitier a totalisé 94 points en 497 parties en carrière dans la Ligue nationale.

Mardi, les Penguins ont vu Brian Dumoulin tomber au combat. Il a chuté maladroitement tard en deuxième période durant le match face aux Bruins de Boston. La nature de sa blessure n’a pas été précisée. Lui et l’arrière John Marino ont raté l’entraînement du lendemain. De plus, Mike Matheson (haut du corps) a participé à la séance avec un chandail interdisant les contacts.

Pittsburgh visitera à nouveau les Bruins, jeudi.