Jack Eichel : «un soulagement»

Le capitaine des Sabres de Buffalo, Jack Eichel, a finalement marqué un but, mardi, ce qui n’est pas sans le rendre plus à l’aise et mieux disposé à affronter la suite du calendrier régulier.

Dans un gain de 3 à 2 aux dépens des Rangers de New York, l’attaquant a touché la cible en deuxième période, décochant un tir sur réception de l’enclave après avoir accepté une passe de Victor Olofsson en avantage numérique.

Pour celui revendiquant huit points en sept parties depuis le début de la campagne, les jours s’annoncent meilleurs, lui qui a dû composer avec une blessure au haut du corps pendant le camp d’entraînement. Il semble de plus en plus à l’aise sur la glace.

«Je ne sais pas à quel point ce fut dur mentalement, a-t-il dit selon des propos rapportés par le quotidien "The Buffalo News". J’ai obtenu plusieurs chances et je pense que si je n’en avais pas eu, je serais plus frustré. Mais oui, il s’agit d’un soulagement d’avoir marqué. [...] C’est bien de pouvoir exercer un impact offensif.»

La contribution du leader

Effectivement, avant le duel face aux Blueshirts, Eichel avait décoché 24 lancers sans compter. En fait, avant l’affrontement, il avait récolté un but en 14 duels, ce qui représente une période de 338 jours.

«Ce fut une longue année pour beaucoup de gens en termes de préparation pour la campagne, a précisé le joueur d’avant dont le club a été exclu des séries 2020.

C’est comme si nous essayons encore de retrouver nos sensations. Je suis sûr que des gars ailleurs dans la ligue seraient d’accord avec ça. C’est dur pour ceux ayant été longtemps en pause. Je crois donc que mon jeu s’améliorera et comme groupe, ce sera également le cas.»

Aux yeux de ses coéquipiers, un capitaine très souriant aidera certes leur cause. Buffalo tente de grimper les échelons de la section Est, sa fiche de 3-3-1 lui valant le sixième rang.

«Je crois qu’on a tous vécu ce genre de disette à un moment ou à un autre de notre carrière. Tout le monde sur le banc était super heureux de le voir enfin inscrire un but», a commenté le jeune Dylan Cozens, qui a aussi touché la cible, mardi.

«C’est bien sûr excellent de le voir marquer; c’est notre leader, a ajouté Tobias Rieder. Il a réussi et je crois qu’il y aura de nombreux autres buts à venir.»

Eichel et les Sabres retrouveront les Rangers jeudi à Buffalo.