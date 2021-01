Le 1er rang n'appartient plus aux Canadiens

Les partisans du Canadien de Montréal qui croyaient voir leur équipe voguer seule en tête de la section canadienne constatent que certains rivaux du Tricolore leur feront la vie dure cette saison, à commencer par les Maple Leafs de Toronto.

Au lendemain de leur triomphe de 4 à 3 aux dépens des Flames de Calgary, mardi, les hommes de l’instructeur-chef Sheldon Keefe occupent le sommet du classement général de la Ligue nationale avec 12 points, soit deux de plus que le Bleu-blanc-rouge.

Aussi, la mauvaise nouvelle pour les adversaires des Leafs, c’est que ceux-ci croient pouvoir livrer des performances encore plus convaincantes. En Alberta, une période médiane plus ou moins satisfaisante a failli leur coûter cher en raison de deux buts concédés, mais ils sont revenus en force au dernier tiers.

«Ce sont des victoires de caractère et trouver une façon de l’emporter quand même est très bon pour une équipe, a déclaré le défenseur Justin Holl au quotidien "Toronto Sun". Je ne pense pas qu’on s’est encore approché de notre plein potentiel. Nous ne sommes pas encore sur une lancée.»

«Il y a plusieurs aspects de notre jeu que nous n’avons pas aimés, surtout le fait de laisser l’autre club revenir dans la partie. Cela prouve que nous devons continuer de progresser en tant que groupe», a renchéri Keefe.

Un joueur bien en forme

Cependant, il y a davantage d’éléments positifs dans le camp torontois, notamment la production de Mitch Marner.

Auteur du filet décisif à Calgary, le joueur d’avant revendique 12 points, ce qui lui vaut le premier rang du circuit Bettman à ce chapitre, à égalité avec Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton. Néanmoins, il ne veut pas seulement s’attarder à ses statistiques personnelles.

«Je pense que c’est un dur travail à chaque soir, chaque présence sur la patinoire. Vous ne pouvez rien donner à vos opposants, a-t-il dit. De notre côté, il faut s’assurer de jouer avec confiance lorsque nous détenons l’avance.

«Nous avions un bon contrôle du jeu, mais parfois, on se replie trop et on commence à paniquer dans notre territoire.»

En revanche, le tout se déroule rondement en attaque chez les Leafs. Marner a souligné le travail de son coéquipier Auston Matthews, une autre pièce importante dans l’engrenage de sa formation.

Il a d’ailleurs complété une séquence de celui-ci au troisième vingt pour marquer le but victorieux à l’aide d’un tir sur réception provenant de l’enclave.

«J’ai vraiment travaillé ce lancer avec Matts, a émis le numéro 16. Si je peux me placer à cet endroit plus souvent, je sais qu’il saura me trouver. On essaie donc de travailler ce jeu pas mal. Je veux avoir en tête l’importance de tirer régulièrement, de constituer une menace.»