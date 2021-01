Claude Julien s'attend à affronter des Canucks affamés

Les Canadiens ont tenu un entraînement à Vancouver, aujourd’hui en matinée, à quelques heures de leur duel contre les Canucks.

Il s’agira du quatrième match de la saison des Montréalais, qui ont compilé une fiche de deux victoires et une défaite jusqu’ici.

L’attaquant Paul Byron et l’entraîneur Claude Julien se sont adressés aux médias à la suite de la séance.

Les points de presse seront disponibles ici sous peu.

À priori, Julien n'a rien changé à sa formation pour l'entraînement d'aujourd'hui:

Lines for #GoHabsGo at morning skate in Vancouver:



Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Suzuki-Anderson

Armia-Kotkaniemi-Toffoli

Lehkonen-Evans-Byron



Chiarot-Weber

Edmundson-Petry

Kulak-Romanov — Brendan Batchelor (@BatchHockey) January 20, 2021

Voici quelques citations des points de presse du jour:

PAUL BYRON

Au sujet de Jake Evans: «il travaille fort, il est reponsable défensivement, il s'améliore sur les mises en jeu (...) c'est un plaisir de jouer avec lui»

Tyler Toffoli, lui, «rend les joueurs meilleurs autour de lui»

Au sujet de son nombre de minutes de jeu depuis le début de la saison: «je n'ai même pas regardé le temps de jeu, mais je présume qu'on a eu entre 12 et 14 minutes (...) j'ai toujours été un joueur qui valorisait la qualité avant la quantité»

Concernant l'identité de l'équipe et l'esprit de corps: «on sait qu'on n'a pas de gros talent offensif comme d'autres équipes ont avec Matthews, McDavid, ou Pettersson (...) on aime beaucoup notre équipe et on doit continuer de travailler pour améliorer encore la chimie»

Concernant l'approche de l'équipe contre les Canucks: «on essaie de jouer notre jeu, on veut que l'autre équipe change des choses pour nous. On patine, on a quatre lignes qui peuvent donner de gros efforts. On joue notre jeu et on met la pression sur l'autre équipe»

CLAUDE JULIEN

«Le dernier match, on a été beaucoup mieux défensivement. Nos attaquants ont descendu et protégé l'enclave (...) Ces choses-là aident une équipe à gagner collectivement.»

Au sujet de l'attaquant Jonathan Drouin: «jusqu'à date, il a un bon début de saison. Mais j'ai trouvé ça aussi, l'an passé, avant sa blessure à Washington. J'ai hâte de voir comme tout le monde si Jonathan peut prolonger ça sur la saison complète.»

Concernant les propos élogieux tenus par l'attaquant-vedette de l'Avalanche Nathan MacKinnon au sujet de Phillip Danault: «c'est toujours flatteur pour Phillip. C'est quand même dire beaucoup pour un gars qu'on affronte deux fois par année (...) je suis certain qu'il y a d'autres joueurs, comme Patrice Bergeron, qui ne sont pas le "fun" à affronter. Je suis content de voir que Phillip est reconnu.»

«On doit être prudents, on a joué avec le feu en prenant autant de pénalités lors du dernier match, il faut qu'on améliore cette partie de notre jeu.»

Concernant les Canucks: «ils jouent leur premier match à domicile, ils se sont reposés hier, il vont être affamés».